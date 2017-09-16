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احذر.. النوم بهذه الوضعية يضر القلب والعمود الفقري

متخصص: نوم النهار يمنح صاحبه شعورًا بالنشاط

هل تعلم أن وضعيات النوم قد تُعرّض أجسامنا للخطر؟.. قد تختلف وضعية النوم لدى الكثير من الأشخاص؛ منهم من يفضل النوم على أحد جانبيه، ومنهم من ينام على ظهره أو بطنه.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن كبير أطباء القلب في مديرية صحة القرم، فاليري سادفوي، دورَ وضعيات النوم في التأثير على صحة الإنسان؛ لافتًا إلى أن أفضل وضعية للنوم هي على الظهر، وأخطر وضعية للنوم هي جلوسًا، وأكد الطبيب أن النوم على أحد الجانبين قد يشكّل خطرًا على العمود الفقري، كما أن النوم على البطن يتسبب بالضغط على المعدة.
وبحسب "سبوتنيك عربي"، شدّد سادفوي على أن النوم بوضعية الجلوس يُعتبر الأخطر؛ حيث يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على القلب، كما يسهم في زيادة الضغط على المعدة ويسبب التورم، بالإضافة لإمكانية تخثر الأوردة.
وأشار إلى فوائد النوم أثناء النهار؛ حيث تساهم في التخفيف من إمكانية الإصابة بأمراض القلب، وتمنح صاحبها شعورًا بالنشاط.. وركّز على ضرورة النوم لمدة 8 ساعات؛ لما لها من فوائد على الصحة.

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احذر.. النوم بهذه الوضعية يضر القلب والعمود الفقري
سبق

هل تعلم أن وضعيات النوم قد تُعرّض أجسامنا للخطر؟.. قد تختلف وضعية النوم لدى الكثير من الأشخاص؛ منهم من يفضل النوم على أحد جانبيه، ومنهم من ينام على ظهره أو بطنه.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن كبير أطباء القلب في مديرية صحة القرم، فاليري سادفوي، دورَ وضعيات النوم في التأثير على صحة الإنسان؛ لافتًا إلى أن أفضل وضعية للنوم هي على الظهر، وأخطر وضعية للنوم هي جلوسًا، وأكد الطبيب أن النوم على أحد الجانبين قد يشكّل خطرًا على العمود الفقري، كما أن النوم على البطن يتسبب بالضغط على المعدة.
وبحسب "سبوتنيك عربي"، شدّد سادفوي على أن النوم بوضعية الجلوس يُعتبر الأخطر؛ حيث يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على القلب، كما يسهم في زيادة الضغط على المعدة ويسبب التورم، بالإضافة لإمكانية تخثر الأوردة.
وأشار إلى فوائد النوم أثناء النهار؛ حيث تساهم في التخفيف من إمكانية الإصابة بأمراض القلب، وتمنح صاحبها شعورًا بالنشاط.. وركّز على ضرورة النوم لمدة 8 ساعات؛ لما لها من فوائد على الصحة.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
01:20 PM

احذر.. النوم بهذه الوضعية يضر القلب والعمود الفقري

متخصص: نوم النهار يمنح صاحبه شعورًا بالنشاط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
31
29,859

هل تعلم أن وضعيات النوم قد تُعرّض أجسامنا للخطر؟.. قد تختلف وضعية النوم لدى الكثير من الأشخاص؛ منهم من يفضل النوم على أحد جانبيه، ومنهم من ينام على ظهره أو بطنه.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن كبير أطباء القلب في مديرية صحة القرم، فاليري سادفوي، دورَ وضعيات النوم في التأثير على صحة الإنسان؛ لافتًا إلى أن أفضل وضعية للنوم هي على الظهر، وأخطر وضعية للنوم هي جلوسًا، وأكد الطبيب أن النوم على أحد الجانبين قد يشكّل خطرًا على العمود الفقري، كما أن النوم على البطن يتسبب بالضغط على المعدة.
وبحسب "سبوتنيك عربي"، شدّد سادفوي على أن النوم بوضعية الجلوس يُعتبر الأخطر؛ حيث يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على القلب، كما يسهم في زيادة الضغط على المعدة ويسبب التورم، بالإضافة لإمكانية تخثر الأوردة.
وأشار إلى فوائد النوم أثناء النهار؛ حيث تساهم في التخفيف من إمكانية الإصابة بأمراض القلب، وتمنح صاحبها شعورًا بالنشاط.. وركّز على ضرورة النوم لمدة 8 ساعات؛ لما لها من فوائد على الصحة.

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