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كارثة في النرويج.. انهيار أرضي يدفن منازل قرية بالكامل

السكان أخبروا الشرطة أن منازلهم تتحرك من أماكنها

في حادثة فريدة من نوعها، أسفر انهيار أرضي في قرية في النرويج، عن إصابة عشرة أشخاص وفقدان 21، إضافة إلى دفن عدد من المنازل.

وطبقًا لـ"بي بي سي"، أخْلَت السلطات في المنطقة 500 شخص من قرية غيردريم التي تقع على بُعد 25 كيلو مترًا من العاصمة أوسلو، وقالت تقارير: إن أحد المصابين جراء الحادث حالته خطيرة.

وقال قائد عمليات الشرطة المحلية روجر بيترسون: "تعتبر الشرطة ما حدث كارثة".

وأضاف: "هناك تقارير درامية والموقف خطير"؛ مؤكدًا أن هناك من اتصلوا بالشرطة وأخبروها أن منازلهم بالكامل تتحرك من أماكنها.

بلاغات أشارت إلى أن الكثير من الناس عالقون؛ لكن بعضهم تَمَكّن من الاتصال عبر الهاتف بأقاربهم لطلب المساعدة.

وقال بيان صدر عن شرطة المنطقة بشأن المفقودين: "لا نعلم ما إذا كان هؤلاء في منطقة الانهيار الأرضي أم بعيدًا عنها لقضاء العطلات أو لأي سبب آخر ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة".

وقد نشرت رئيسة وزراء النرويج إرنا سلوبرغ، رسالة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "من المؤسف أن نرى ما فعلته قوى الطبيعة من تدمير غيردريم"، وأضافت: "قلبي مع كل متضرر من الانهيار الأرضي".

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كارثة في النرويج.. انهيار أرضي يدفن منازل قرية بالكامل
سبق

في حادثة فريدة من نوعها، أسفر انهيار أرضي في قرية في النرويج، عن إصابة عشرة أشخاص وفقدان 21، إضافة إلى دفن عدد من المنازل.

وطبقًا لـ"بي بي سي"، أخْلَت السلطات في المنطقة 500 شخص من قرية غيردريم التي تقع على بُعد 25 كيلو مترًا من العاصمة أوسلو، وقالت تقارير: إن أحد المصابين جراء الحادث حالته خطيرة.

وقال قائد عمليات الشرطة المحلية روجر بيترسون: "تعتبر الشرطة ما حدث كارثة".

وأضاف: "هناك تقارير درامية والموقف خطير"؛ مؤكدًا أن هناك من اتصلوا بالشرطة وأخبروها أن منازلهم بالكامل تتحرك من أماكنها.

بلاغات أشارت إلى أن الكثير من الناس عالقون؛ لكن بعضهم تَمَكّن من الاتصال عبر الهاتف بأقاربهم لطلب المساعدة.

وقال بيان صدر عن شرطة المنطقة بشأن المفقودين: "لا نعلم ما إذا كان هؤلاء في منطقة الانهيار الأرضي أم بعيدًا عنها لقضاء العطلات أو لأي سبب آخر ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة".

وقد نشرت رئيسة وزراء النرويج إرنا سلوبرغ، رسالة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "من المؤسف أن نرى ما فعلته قوى الطبيعة من تدمير غيردريم"، وأضافت: "قلبي مع كل متضرر من الانهيار الأرضي".

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
08:40 AM

كارثة في النرويج.. انهيار أرضي يدفن منازل قرية بالكامل

السكان أخبروا الشرطة أن منازلهم تتحرك من أماكنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في حادثة فريدة من نوعها، أسفر انهيار أرضي في قرية في النرويج، عن إصابة عشرة أشخاص وفقدان 21، إضافة إلى دفن عدد من المنازل.

وطبقًا لـ"بي بي سي"، أخْلَت السلطات في المنطقة 500 شخص من قرية غيردريم التي تقع على بُعد 25 كيلو مترًا من العاصمة أوسلو، وقالت تقارير: إن أحد المصابين جراء الحادث حالته خطيرة.

وقال قائد عمليات الشرطة المحلية روجر بيترسون: "تعتبر الشرطة ما حدث كارثة".

وأضاف: "هناك تقارير درامية والموقف خطير"؛ مؤكدًا أن هناك من اتصلوا بالشرطة وأخبروها أن منازلهم بالكامل تتحرك من أماكنها.

بلاغات أشارت إلى أن الكثير من الناس عالقون؛ لكن بعضهم تَمَكّن من الاتصال عبر الهاتف بأقاربهم لطلب المساعدة.

وقال بيان صدر عن شرطة المنطقة بشأن المفقودين: "لا نعلم ما إذا كان هؤلاء في منطقة الانهيار الأرضي أم بعيدًا عنها لقضاء العطلات أو لأي سبب آخر ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة".

وقد نشرت رئيسة وزراء النرويج إرنا سلوبرغ، رسالة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "من المؤسف أن نرى ما فعلته قوى الطبيعة من تدمير غيردريم"، وأضافت: "قلبي مع كل متضرر من الانهيار الأرضي".

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