مستفيدو مخطط الجوهرة بمحايل عسير يشكون من عدم وصول الكهرباء إلى منازلهم

قالوا: الشكاوى والمراجعات لم تجدِ نفعاً والجهات المعنية تكتفي بالوعود منذ 6 أشهر

شكا مستفيدو مخطط الجوهرة بمحايل عسير من استمرار معاناتهم من عدم القدرة على إيصال الكهرباء إلى منازلهم، بعد أن منحتهم وزارة الإسكان الأرض والدعم، وقاموا بأخذ قروض من البنوك وشارفت منازلهم على الانتهاء.

وأشار المستفيدون أن الشكاوى والمراجعات لم تجدِ نفعاً والجهات المعنية تكتفي بالوعود منذ 6 أشهر.

وناشد أهالي المخطط عبر "سبق" المسؤولين بإنهاء معاناتهم وإكمال فرحتهم بالسكن في منازلهم. إذ إنهم الآن يدفعون أقساط القرض العقاري، ويدفعون إيجار منازلهم التي يسكنون بها.