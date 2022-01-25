النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4541 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5212 خلال الـ24 ساعة الماضية

مستفيدو مخطط الجوهرة بمحايل عسير يشكون من عدم وصول الكهرباء إلى منازلهم

قالوا: الشكاوى والمراجعات لم تجدِ نفعاً والجهات المعنية تكتفي بالوعود منذ 6 أشهر

شكا مستفيدو مخطط الجوهرة بمحايل عسير من استمرار معاناتهم من عدم القدرة على إيصال الكهرباء إلى منازلهم، بعد أن منحتهم وزارة الإسكان الأرض والدعم، وقاموا بأخذ قروض من البنوك وشارفت منازلهم على الانتهاء.

وأشار المستفيدون أن الشكاوى والمراجعات لم تجدِ نفعاً والجهات المعنية تكتفي بالوعود منذ 6 أشهر.

وناشد أهالي المخطط عبر "سبق" المسؤولين بإنهاء معاناتهم وإكمال فرحتهم بالسكن في منازلهم. إذ إنهم الآن يدفعون أقساط القرض العقاري، ويدفعون إيجار منازلهم التي يسكنون بها.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
مستفيدو مخطط الجوهرة بمحايل عسير يشكون من عدم وصول الكهرباء إلى منازلهم
سبق

شكا مستفيدو مخطط الجوهرة بمحايل عسير من استمرار معاناتهم من عدم القدرة على إيصال الكهرباء إلى منازلهم، بعد أن منحتهم وزارة الإسكان الأرض والدعم، وقاموا بأخذ قروض من البنوك وشارفت منازلهم على الانتهاء.

وأشار المستفيدون أن الشكاوى والمراجعات لم تجدِ نفعاً والجهات المعنية تكتفي بالوعود منذ 6 أشهر.

وناشد أهالي المخطط عبر "سبق" المسؤولين بإنهاء معاناتهم وإكمال فرحتهم بالسكن في منازلهم. إذ إنهم الآن يدفعون أقساط القرض العقاري، ويدفعون إيجار منازلهم التي يسكنون بها.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
03:08 PM

مستفيدو مخطط الجوهرة بمحايل عسير يشكون من عدم وصول الكهرباء إلى منازلهم

قالوا: الشكاوى والمراجعات لم تجدِ نفعاً والجهات المعنية تكتفي بالوعود منذ 6 أشهر

A A A
فايع الزيادي - محايل عسير
0
623

شكا مستفيدو مخطط الجوهرة بمحايل عسير من استمرار معاناتهم من عدم القدرة على إيصال الكهرباء إلى منازلهم، بعد أن منحتهم وزارة الإسكان الأرض والدعم، وقاموا بأخذ قروض من البنوك وشارفت منازلهم على الانتهاء.

وأشار المستفيدون أن الشكاوى والمراجعات لم تجدِ نفعاً والجهات المعنية تكتفي بالوعود منذ 6 أشهر.

وناشد أهالي المخطط عبر "سبق" المسؤولين بإنهاء معاناتهم وإكمال فرحتهم بالسكن في منازلهم. إذ إنهم الآن يدفعون أقساط القرض العقاري، ويدفعون إيجار منازلهم التي يسكنون بها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,902
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,695
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة