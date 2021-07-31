الأمن التونسي يضع قاضٍ مقربًا من "النهضة" تحت الإقامة الجبرية

يُتهم بإخفاء ملفات متعلقة بالإرهاب

وضعت قوات الأمن التونسية، اليوم (السبت) بشير العكرمي القاضي المثير للجدل تحت الإقامة الجبرية.

وتتهم جماعات حقوقية في تونس القاضي "العكرمي"، بأنه قريب من حركة النهضة ويُخفي ملفات متعلقة بالإرهاب؛ منها ملفان عن اغتيال معارضين علمانيين بعد الثورة؛ وفقًا لـ"رويترز".

ويأتي وضع "العكرمي" تحت الإقامة الجبرية، بعد أن تَعهّد الرئيس قيس سعيد الذي جمد البرلمان وأقال رئيس الوزراء الأحد الماضي، بأن يقود حملة دون هوادة لمكافحة الفساد المستشري في كل القطاعات.