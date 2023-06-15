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البديل  سعد الشهري .. " ابن زكري " يرفض العودة لتدريب ضمك

الفريق بات مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى

سرت أنباء عن رفض المدير الفني لضمك "الجزائري" نور الدين بن زكري العودة لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، بعد أن غادر إلى مدينة ميلانو بإيطاليا، إثر تفشي جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19) عالميًا.

يُذكر أن عقد "ابن زكري" مع ضمك ينتهي في نهاية يونيو ( الجاري).

من جانب آخر خاطب ضمك الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستعانة بالمدرب الوطني سعد الشهري ( مدرب المنتخب السعودي الأولمبي حاليًا) إلا أنه ( أي ضمك ) لم يتلق الرد حتى هذه اللحظة .

يُذكر أن ضمك بات مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث يقبع في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، برصيد 18 نقطة فقط من 22 جولة مضت.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البديل  سعد الشهري .. " ابن زكري " يرفض العودة لتدريب ضمك
سبق

سرت أنباء عن رفض المدير الفني لضمك "الجزائري" نور الدين بن زكري العودة لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، بعد أن غادر إلى مدينة ميلانو بإيطاليا، إثر تفشي جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19) عالميًا.

يُذكر أن عقد "ابن زكري" مع ضمك ينتهي في نهاية يونيو ( الجاري).

من جانب آخر خاطب ضمك الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستعانة بالمدرب الوطني سعد الشهري ( مدرب المنتخب السعودي الأولمبي حاليًا) إلا أنه ( أي ضمك ) لم يتلق الرد حتى هذه اللحظة .

يُذكر أن ضمك بات مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث يقبع في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، برصيد 18 نقطة فقط من 22 جولة مضت.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
10:25 PM

البديل  سعد الشهري .. " ابن زكري " يرفض العودة لتدريب ضمك

الفريق بات مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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سرت أنباء عن رفض المدير الفني لضمك "الجزائري" نور الدين بن زكري العودة لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، بعد أن غادر إلى مدينة ميلانو بإيطاليا، إثر تفشي جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19) عالميًا.

يُذكر أن عقد "ابن زكري" مع ضمك ينتهي في نهاية يونيو ( الجاري).

من جانب آخر خاطب ضمك الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستعانة بالمدرب الوطني سعد الشهري ( مدرب المنتخب السعودي الأولمبي حاليًا) إلا أنه ( أي ضمك ) لم يتلق الرد حتى هذه اللحظة .

يُذكر أن ضمك بات مهددًا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث يقبع في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، برصيد 18 نقطة فقط من 22 جولة مضت.

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