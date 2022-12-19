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ليفربول يكسب مونتيري بهدف قاتل ويتأهل لنهائي كأس العالم

تأهل ليفربول الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد تفوقه بصعوبة (2-1) على مونتيري المكسيكي، ليضرب موعداً مع فلامينجو البرازيلي في المشهد الختامي.

بدأ فريق ليفربول المباراة كعادته ضاغطاً على الخصم، حيث بدا لاعبوه هادئين رغم أن المدرب غير قليلاً في التشكيلة الأساسية وأبقى بعض الأساسيين على دكة البدلاء على غرار ماني وفيرمينيو، ولم ننتظر كثيراً حتى شهدنا الهدف الأول في المباراة لما قدم صلاح كرة في العمق لزميله نابي كايتا ليضع الأخير الكرة في الشباك (12).

رد فعل مونتيري كان قوياً وسريعاً في نفس الوقت، حيث حاول الوصول إلى مرمى الحارس أليسون، وكان له ذلك بعد أخذ ورد داخل منطقة العمليات، لتصل الكرة عند خيسوس جاياردو الذي سدد كرة قوية أعادها الحارس أليسون، ليجد فونيس نفسه في المكان المناسب ليضعها في الشباك (14).

وعرف هجوم ليفربول انتعاشاً بعد دخول ساديو ماني، وكاد أوريجي أن يسجل الهدف الثاني بعد عرضية من ميلنر لكن الكرة مرت جانبية، لتأتي لقطة الهدف الثاني لليفربول بعد توزيعه من ترينت أليكساندر-أرنولد ناحية فيرمينو الذي وضعها بذكاء في الشباك (90+1).

كأس العالم للأندية ليفربول مونتيري فلامينجو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ليفربول يكسب مونتيري بهدف قاتل ويتأهل لنهائي كأس العالم
سبق

تأهل ليفربول الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد تفوقه بصعوبة (2-1) على مونتيري المكسيكي، ليضرب موعداً مع فلامينجو البرازيلي في المشهد الختامي.

بدأ فريق ليفربول المباراة كعادته ضاغطاً على الخصم، حيث بدا لاعبوه هادئين رغم أن المدرب غير قليلاً في التشكيلة الأساسية وأبقى بعض الأساسيين على دكة البدلاء على غرار ماني وفيرمينيو، ولم ننتظر كثيراً حتى شهدنا الهدف الأول في المباراة لما قدم صلاح كرة في العمق لزميله نابي كايتا ليضع الأخير الكرة في الشباك (12).

رد فعل مونتيري كان قوياً وسريعاً في نفس الوقت، حيث حاول الوصول إلى مرمى الحارس أليسون، وكان له ذلك بعد أخذ ورد داخل منطقة العمليات، لتصل الكرة عند خيسوس جاياردو الذي سدد كرة قوية أعادها الحارس أليسون، ليجد فونيس نفسه في المكان المناسب ليضعها في الشباك (14).

وعرف هجوم ليفربول انتعاشاً بعد دخول ساديو ماني، وكاد أوريجي أن يسجل الهدف الثاني بعد عرضية من ميلنر لكن الكرة مرت جانبية، لتأتي لقطة الهدف الثاني لليفربول بعد توزيعه من ترينت أليكساندر-أرنولد ناحية فيرمينو الذي وضعها بذكاء في الشباك (90+1).

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
11:19 PM

ليفربول يكسب مونتيري بهدف قاتل ويتأهل لنهائي كأس العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,148

تأهل ليفربول الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد تفوقه بصعوبة (2-1) على مونتيري المكسيكي، ليضرب موعداً مع فلامينجو البرازيلي في المشهد الختامي.

بدأ فريق ليفربول المباراة كعادته ضاغطاً على الخصم، حيث بدا لاعبوه هادئين رغم أن المدرب غير قليلاً في التشكيلة الأساسية وأبقى بعض الأساسيين على دكة البدلاء على غرار ماني وفيرمينيو، ولم ننتظر كثيراً حتى شهدنا الهدف الأول في المباراة لما قدم صلاح كرة في العمق لزميله نابي كايتا ليضع الأخير الكرة في الشباك (12).

رد فعل مونتيري كان قوياً وسريعاً في نفس الوقت، حيث حاول الوصول إلى مرمى الحارس أليسون، وكان له ذلك بعد أخذ ورد داخل منطقة العمليات، لتصل الكرة عند خيسوس جاياردو الذي سدد كرة قوية أعادها الحارس أليسون، ليجد فونيس نفسه في المكان المناسب ليضعها في الشباك (14).

وعرف هجوم ليفربول انتعاشاً بعد دخول ساديو ماني، وكاد أوريجي أن يسجل الهدف الثاني بعد عرضية من ميلنر لكن الكرة مرت جانبية، لتأتي لقطة الهدف الثاني لليفربول بعد توزيعه من ترينت أليكساندر-أرنولد ناحية فيرمينو الذي وضعها بذكاء في الشباك (90+1).

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