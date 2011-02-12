أولمبياكوس اليوناني يضم موهبتي النصر وأبها حتى 2024

أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم التابع لوزارة الرياضة عن توقيع اللاعبين محمد القحطاني ومشاري المشهري عقدي احتراف مع نادي أولمبياكوس اليوناني حتى 2024م، وذلك بعد تجارب الأداء التي خاضها اللاعبان مع النادي اليوناني خلال الفترة الماضية.

ويسعى برنامج الابتعاث إلى تصدير المواهب السعودية للدوريات الأوروبية بهدف الاستفادة الكاملة ومواصلة الاحتكاك في أعرق الأندية واللاعبين والتي سيعود أثرها على المنتخبات السعودية في المستقبل.

وتعتبر هذه التجربة السادسة للاحتراف لاعبي البرنامج بعد انضمام فراس الغامدي لنادي ناستيك الإسباني وأصيل الحربي لنادي بورتيمونينسي البرتغالي وأسامة المبيريك لنادي ليجيا وارسو البولندي وأصيل عابد لنادي مليلية الإسباني.