النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أولمبياكوس اليوناني يضم موهبتي النصر وأبها حتى 2024

أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم التابع لوزارة الرياضة عن توقيع اللاعبين محمد القحطاني ومشاري المشهري عقدي احتراف مع نادي أولمبياكوس اليوناني حتى 2024م، وذلك بعد تجارب الأداء التي خاضها اللاعبان مع النادي اليوناني خلال الفترة الماضية.

ويسعى برنامج الابتعاث إلى تصدير المواهب السعودية للدوريات الأوروبية بهدف الاستفادة الكاملة ومواصلة الاحتكاك في أعرق الأندية واللاعبين والتي سيعود أثرها على المنتخبات السعودية في المستقبل.

وتعتبر هذه التجربة السادسة للاحتراف لاعبي البرنامج بعد انضمام فراس الغامدي لنادي ناستيك الإسباني وأصيل الحربي لنادي بورتيمونينسي البرتغالي وأسامة المبيريك لنادي ليجيا وارسو البولندي وأصيل عابد لنادي مليلية الإسباني.

برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أولمبياكوس اليوناني يضم موهبتي النصر وأبها حتى 2024
سبق

أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم التابع لوزارة الرياضة عن توقيع اللاعبين محمد القحطاني ومشاري المشهري عقدي احتراف مع نادي أولمبياكوس اليوناني حتى 2024م، وذلك بعد تجارب الأداء التي خاضها اللاعبان مع النادي اليوناني خلال الفترة الماضية.

ويسعى برنامج الابتعاث إلى تصدير المواهب السعودية للدوريات الأوروبية بهدف الاستفادة الكاملة ومواصلة الاحتكاك في أعرق الأندية واللاعبين والتي سيعود أثرها على المنتخبات السعودية في المستقبل.

وتعتبر هذه التجربة السادسة للاحتراف لاعبي البرنامج بعد انضمام فراس الغامدي لنادي ناستيك الإسباني وأصيل الحربي لنادي بورتيمونينسي البرتغالي وأسامة المبيريك لنادي ليجيا وارسو البولندي وأصيل عابد لنادي مليلية الإسباني.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
03:10 PM

أولمبياكوس اليوناني يضم موهبتي النصر وأبها حتى 2024

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,417

أعلن برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم التابع لوزارة الرياضة عن توقيع اللاعبين محمد القحطاني ومشاري المشهري عقدي احتراف مع نادي أولمبياكوس اليوناني حتى 2024م، وذلك بعد تجارب الأداء التي خاضها اللاعبان مع النادي اليوناني خلال الفترة الماضية.

ويسعى برنامج الابتعاث إلى تصدير المواهب السعودية للدوريات الأوروبية بهدف الاستفادة الكاملة ومواصلة الاحتكاك في أعرق الأندية واللاعبين والتي سيعود أثرها على المنتخبات السعودية في المستقبل.

وتعتبر هذه التجربة السادسة للاحتراف لاعبي البرنامج بعد انضمام فراس الغامدي لنادي ناستيك الإسباني وأصيل الحربي لنادي بورتيمونينسي البرتغالي وأسامة المبيريك لنادي ليجيا وارسو البولندي وأصيل عابد لنادي مليلية الإسباني.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,758
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,395
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,069
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,091

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة