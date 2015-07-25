خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الهندي في ضحايا الانهيارات الأرضية

من خلال برقيتَيْ عزاء ومواساة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية.



وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الانهيارات الأرضية التي حدثت غرب بلدكم من جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين. وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب لنبعث لفخامتكم ولأُسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه".



كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية، قال فيها: "بلغني نبأ الانهيارات الأرضية التي حدثت غرب بلدكم من جراء الأمطار الغزيرة، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين؛ وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا عودة المفقودين سالمين".