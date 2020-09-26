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اللجنة الطبية ترفض عودة الجماهير للملاعب الإيطالية

المنع يستمر حتى نهاية عام 2020

أكدت مصادر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، السبت، أن الرابطة اقترحت عودة الجمهور بشكل جزئي للملاعب، من أجل تقليل الخسائر المالية هذا الموسم.
فيما رفضت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة الإيطالية مقترحاً بعودة الجماهير إلى الملاعب، بنسبة تصل إلى 25 % من سعة الملاعب الرسمية في بطولة الكالتشيو.
وجاء رفض اللجان الفنية والطبية هذا المقترح في الوقت الراهن، بسبب الخوف من موجة أشد قسوة لفيروس كورونا خلال فترتي الخريف والشتاء.
على جانب متصل، يدرس الاتحاد الإيطالي تأجيل فكرة عودة الجماهير حتى نهاية عام 2020.

عودة الجماهير للملاعب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اللجنة الطبية ترفض عودة الجماهير للملاعب الإيطالية
سبق

أكدت مصادر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، السبت، أن الرابطة اقترحت عودة الجمهور بشكل جزئي للملاعب، من أجل تقليل الخسائر المالية هذا الموسم.
فيما رفضت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة الإيطالية مقترحاً بعودة الجماهير إلى الملاعب، بنسبة تصل إلى 25 % من سعة الملاعب الرسمية في بطولة الكالتشيو.
وجاء رفض اللجان الفنية والطبية هذا المقترح في الوقت الراهن، بسبب الخوف من موجة أشد قسوة لفيروس كورونا خلال فترتي الخريف والشتاء.
على جانب متصل، يدرس الاتحاد الإيطالي تأجيل فكرة عودة الجماهير حتى نهاية عام 2020.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
07:23 PM

اللجنة الطبية ترفض عودة الجماهير للملاعب الإيطالية

المنع يستمر حتى نهاية عام 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكدت مصادر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، السبت، أن الرابطة اقترحت عودة الجمهور بشكل جزئي للملاعب، من أجل تقليل الخسائر المالية هذا الموسم.
فيما رفضت اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة الإيطالية مقترحاً بعودة الجماهير إلى الملاعب، بنسبة تصل إلى 25 % من سعة الملاعب الرسمية في بطولة الكالتشيو.
وجاء رفض اللجان الفنية والطبية هذا المقترح في الوقت الراهن، بسبب الخوف من موجة أشد قسوة لفيروس كورونا خلال فترتي الخريف والشتاء.
على جانب متصل، يدرس الاتحاد الإيطالي تأجيل فكرة عودة الجماهير حتى نهاية عام 2020.

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