اختتام ورش عمل مشاركة الكليات بجامعة المؤسس

لتنفيذ مبادرات خطة الاستدامة المالية

اختتمت ورش عمل "مشاركة الكليات بجامعة الملك عبدالعزيز في تنفيذ مبادرات خطة الاستدامة المالية" والتي نظمتها وكالة الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي ممثّلة بمكتب تحقيق الاستدامة المالية. وذلك برعاية رئيس الجامعة.



وفتحت ورش العمل النقاش في محاور: التعليم والتعلم والبحث والتطوير وخدمة المجتمع ورأس المال البشري.



ويُعنى مكتب تحقيق الاستدامة المالية بدمج التوجهات العامة والخطط والمبادرات وتطوير بيئة الاستثمار والتخصيص والاستدامة المالية بالجامعة، ويتطلع المشاركون في ورش العمل لاستيفاء مُمكّنات الاستدامة المالية عبر مؤشرات أداء لقياس تحقيق الأهداف واقتراح مبادرات محددة لتتويج العمل لنتائج مثمرة .



وأوضح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للأعمال والإبداع المعرفي الأستاذ الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال أن ورش العمل تأتي لتقدم خطة مميزة للاستدامة المالية للجامعة في مرحلة تتسم بالعديد من التحديات وفي الوقت ذاته تبرز من خلالها فرص استثمارية واعدة.



وتُعد ورشة العمل التي عُقدت هي الثالثة خلال أسبوع بمشاركة كليات جامعة المؤسس، إذ نفّذ مكتب تحقيق الاستدامة المالية الورشتين الأولى والثانية يومي الأربعاء والأحد الماضيين بحضورٍ واسع النطاق من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.