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"الصحة": تسجيل 364 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 274 خلال الـ24 ساعة الماضية

"صحة الشرقية" تنفذ 20530 زيارة لمستشفيات ومجمعات طبية منذ بداية الجائحة

في إطار حملات وزارة الصحة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت صحة الشرقية 20530 زيارة تفتيشية مفاجئة منذ بدء الجائحة، شملت مستشفيات ومجمعات طبية وصيدليات في المنطقة ويأتي ذلك في إطار الحملات التي تنفذها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة للتأكد من الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أنها خلال الشهر الماضي نفّذت 153 جولة على عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية؛ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم ضبط عدد من المخالفين للإجراءات الاحترازية من الممارسين الصحيين.

وأوضحت "صحة الشرقية" أن إدارة الالتزام التابعة لها قامت بدورها لمتابعة تقييم المستشفيات الخاصة للفرز البصري الخاص من خلال الزيارات التفتيشية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة "كوفيد-19" في المنشآت الصحية الخاصة، إضافة إلى تأكدها من توفر الكمامات والمعقمات بالصيدليات الخاصة.

وأشارت "صحة الشرقية" إلى أنها شاركت كذلك لجان البلديات (الدمام والخبر والظهران) والشرطة بالمنطقة؛ وذلك للتأكد من سير عمل الإجراءات الاحترازية.

وأكدت أن إداراتها المختصة ستواصل مهام التفتيش والمراقبة؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات؛ لضمان سلامة وصحة الجميع.

صحة الشرقية وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الشرقية" تنفذ 20530 زيارة لمستشفيات ومجمعات طبية منذ بداية الجائحة
سبق

نفّذت صحة الشرقية 20530 زيارة تفتيشية مفاجئة منذ بدء الجائحة، شملت مستشفيات ومجمعات طبية وصيدليات في المنطقة ويأتي ذلك في إطار الحملات التي تنفذها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة للتأكد من الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أنها خلال الشهر الماضي نفّذت 153 جولة على عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية؛ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم ضبط عدد من المخالفين للإجراءات الاحترازية من الممارسين الصحيين.

وأوضحت "صحة الشرقية" أن إدارة الالتزام التابعة لها قامت بدورها لمتابعة تقييم المستشفيات الخاصة للفرز البصري الخاص من خلال الزيارات التفتيشية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة "كوفيد-19" في المنشآت الصحية الخاصة، إضافة إلى تأكدها من توفر الكمامات والمعقمات بالصيدليات الخاصة.

وأشارت "صحة الشرقية" إلى أنها شاركت كذلك لجان البلديات (الدمام والخبر والظهران) والشرطة بالمنطقة؛ وذلك للتأكد من سير عمل الإجراءات الاحترازية.

وأكدت أن إداراتها المختصة ستواصل مهام التفتيش والمراقبة؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات؛ لضمان سلامة وصحة الجميع.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
03:55 PM

"صحة الشرقية" تنفذ 20530 زيارة لمستشفيات ومجمعات طبية منذ بداية الجائحة

في إطار حملات وزارة الصحة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نفّذت صحة الشرقية 20530 زيارة تفتيشية مفاجئة منذ بدء الجائحة، شملت مستشفيات ومجمعات طبية وصيدليات في المنطقة ويأتي ذلك في إطار الحملات التي تنفذها وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة للتأكد من الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أنها خلال الشهر الماضي نفّذت 153 جولة على عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية؛ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم ضبط عدد من المخالفين للإجراءات الاحترازية من الممارسين الصحيين.

وأوضحت "صحة الشرقية" أن إدارة الالتزام التابعة لها قامت بدورها لمتابعة تقييم المستشفيات الخاصة للفرز البصري الخاص من خلال الزيارات التفتيشية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة "كوفيد-19" في المنشآت الصحية الخاصة، إضافة إلى تأكدها من توفر الكمامات والمعقمات بالصيدليات الخاصة.

وأشارت "صحة الشرقية" إلى أنها شاركت كذلك لجان البلديات (الدمام والخبر والظهران) والشرطة بالمنطقة؛ وذلك للتأكد من سير عمل الإجراءات الاحترازية.

وأكدت أن إداراتها المختصة ستواصل مهام التفتيش والمراقبة؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات؛ لضمان سلامة وصحة الجميع.

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