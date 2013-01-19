جدة.. "شرطة السامر" تحقق في وفاة مقيم سقط من الدور الرابع لعمارة سكنية

بعد انتقال دوريات الأمن وجدته ملقى على سقف غرفة ملحقة بحوش البناية

تحقق شرطة محافظة جدة، ممثلة بشرطة السامر، في حادثة سقوط مقيم من الجنسية الصومالية، من الدور الرابع من عمارة مكونة من خمسة أدوار، ما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً؛ وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغاً من مواطن يفيد قيام شخص بإلقاء نفسه من أعلى عمارة مكونة من خمسة أدوار، ولا يعلم عن مصيره، وبعد انتقال دوريات الأمن وجد المقيم -صومالي الجنسية- ملقى على سقف غرفة ملحقة بحوش العمارة، تم طلب فرقة من الدفاع المدني، وبعد إخراجه اتضح أنه متوفى من أثر السقوط.

وتولى مركز شرطة السامر إعداد محضر بالواقعة، والتحقيق في القضية بحكم الاختصاص.