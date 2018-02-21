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جامعة شقراء: لا وجود لأي حريق في  المباني.. والإخلاء احترازياً

"الإنذار" أكد جاهزية الكوادر في الإخلاء والنقل

أكدت جامعة شقراء عدم وجود أي حريق في كلياتها ومبانيها، مبينة أن الجامعة أخلت صباح اليوم مجمع الطالبات بحي الأندلس بشقراء احترازيا لانطلاق صافرات الإنذار دون أثر ظاهر أو سبب محسوس.

وقال وكيل الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود آل سعود: "في صباح اليوم انطلقت صافرات الإنذار في أحد مباني المجمع وعلى الفور قامت المسؤولات بالمجمع بإخلاء الطالبات في جميع كليات المجمع احترازيا في مكان آمن، وتم نقل الطالبات بشكل مباشر لكلية العلوم والآداب بحي الصفراء، ومن ثم تم نقلهن لمنازلهن بكل انسيابية ومثالية في تطبيق مميز لخطة الإخلاء".

وأضاف: "تمت مباشرة الحادثة من الجهات ذات العلاقة بالجامعة وقد تبين أن سبب إطلاق أجهزة الإنذار هو الضغط على جهاز الإنذار يدويا بشكل متعمد دون ما يستوجب ذلك".

وعبر عن رضاه عن تعامل مسؤولات المجمع مع الإنذار من خلال تنفيذ خطة الإخلاء بشكل نموذجي ومتقن ووفقا لتوجيهات الدفاع المدني.

يذكر أنه تم افتتاح مجمع كليات البنات بمحافظة شقراء هذا العام، وتم تزويده بأحدث الأجهزة في مجال وسائل السلامة والإنذار وذلك بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني في شقراء، وقد خضعت أجهزة الإنذار لعدة تجارب للتأكد من جاهزيتها.

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جامعة شقراء: لا وجود لأي حريق في  المباني.. والإخلاء احترازياً
سبق

أكدت جامعة شقراء عدم وجود أي حريق في كلياتها ومبانيها، مبينة أن الجامعة أخلت صباح اليوم مجمع الطالبات بحي الأندلس بشقراء احترازيا لانطلاق صافرات الإنذار دون أثر ظاهر أو سبب محسوس.

وقال وكيل الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود آل سعود: "في صباح اليوم انطلقت صافرات الإنذار في أحد مباني المجمع وعلى الفور قامت المسؤولات بالمجمع بإخلاء الطالبات في جميع كليات المجمع احترازيا في مكان آمن، وتم نقل الطالبات بشكل مباشر لكلية العلوم والآداب بحي الصفراء، ومن ثم تم نقلهن لمنازلهن بكل انسيابية ومثالية في تطبيق مميز لخطة الإخلاء".

وأضاف: "تمت مباشرة الحادثة من الجهات ذات العلاقة بالجامعة وقد تبين أن سبب إطلاق أجهزة الإنذار هو الضغط على جهاز الإنذار يدويا بشكل متعمد دون ما يستوجب ذلك".

وعبر عن رضاه عن تعامل مسؤولات المجمع مع الإنذار من خلال تنفيذ خطة الإخلاء بشكل نموذجي ومتقن ووفقا لتوجيهات الدفاع المدني.

يذكر أنه تم افتتاح مجمع كليات البنات بمحافظة شقراء هذا العام، وتم تزويده بأحدث الأجهزة في مجال وسائل السلامة والإنذار وذلك بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني في شقراء، وقد خضعت أجهزة الإنذار لعدة تجارب للتأكد من جاهزيتها.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
05:37 PM

جامعة شقراء: لا وجود لأي حريق في  المباني.. والإخلاء احترازياً

"الإنذار" أكد جاهزية الكوادر في الإخلاء والنقل

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فلاح الجوفان - شقراء
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أكدت جامعة شقراء عدم وجود أي حريق في كلياتها ومبانيها، مبينة أن الجامعة أخلت صباح اليوم مجمع الطالبات بحي الأندلس بشقراء احترازيا لانطلاق صافرات الإنذار دون أثر ظاهر أو سبب محسوس.

وقال وكيل الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود آل سعود: "في صباح اليوم انطلقت صافرات الإنذار في أحد مباني المجمع وعلى الفور قامت المسؤولات بالمجمع بإخلاء الطالبات في جميع كليات المجمع احترازيا في مكان آمن، وتم نقل الطالبات بشكل مباشر لكلية العلوم والآداب بحي الصفراء، ومن ثم تم نقلهن لمنازلهن بكل انسيابية ومثالية في تطبيق مميز لخطة الإخلاء".

وأضاف: "تمت مباشرة الحادثة من الجهات ذات العلاقة بالجامعة وقد تبين أن سبب إطلاق أجهزة الإنذار هو الضغط على جهاز الإنذار يدويا بشكل متعمد دون ما يستوجب ذلك".

وعبر عن رضاه عن تعامل مسؤولات المجمع مع الإنذار من خلال تنفيذ خطة الإخلاء بشكل نموذجي ومتقن ووفقا لتوجيهات الدفاع المدني.

يذكر أنه تم افتتاح مجمع كليات البنات بمحافظة شقراء هذا العام، وتم تزويده بأحدث الأجهزة في مجال وسائل السلامة والإنذار وذلك بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني في شقراء، وقد خضعت أجهزة الإنذار لعدة تجارب للتأكد من جاهزيتها.

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