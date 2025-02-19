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خبراء من "الفاو" وجامعة سعود يزوران مكتب "البيئة" بالطائف

ورشة عمل ومنتدى لمزارعي ومصنعي الورد في أبريل

زار خبير المؤشرات الجغرافية بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الفاو (FAO)، ستيفن باسيري، فرنسي الجنسية، والدكتور أحمد الغامدي المتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة فى إدارة الثروة النباتية من جامعة الملك سعود؛ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء.

واستعرض مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، للوفد؛ الخدمات المقدمة لمزارعي ومصنعي الورد الطائفي.

وأشار إلى "الوحدة المستحدثة للورد الطائفي"، والتي وافق على إنشائها مؤخرًا وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والتي يرأسها المهندس فواز الربيعي.

وقال القاضي إنه في القريب العاجل سوف تُعقد ورشة عمل ومنتدى لمزارعي ومصنعي الورد الطائفي، في شهر أبريل المقبل، والتي يشارك بها الكثير من الخبراء.

وتجوّل الوفد على مزارع الورد (مزرعة عبدالله ساعد الطلحي بالشفا)، واطلع على طرق التقليم والإنتاج التى يمارسها مزارعو الورد، وتعرفوا على طرق التصنيع والتسويق الحديثة في مصنع راشد القرشي.

واختتم الوفد جولتهم بزيارة جمعية الورد الطائفي بالغرفة التجارية، وكان في استقبالهم رئيس الجمعية التعاونية للورد محمد بن زيد القرشي.

من جانبه أوضح راشد القرشي أن الجمعية في طور المرحلة النهائية لبدء العمل، مبيّنًا أنه استعرض خطة الجمعية المستقبلية لتطوير زراعة الورد.

وأبدى الوفد إعجابهم وشكرهم للجميع عن الجهود المبذولة للورد وصناعته في المحافظة.

الطائف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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خبراء من "الفاو" وجامعة سعود يزوران مكتب "البيئة" بالطائف
سبق

زار خبير المؤشرات الجغرافية بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الفاو (FAO)، ستيفن باسيري، فرنسي الجنسية، والدكتور أحمد الغامدي المتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة فى إدارة الثروة النباتية من جامعة الملك سعود؛ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء.

واستعرض مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، للوفد؛ الخدمات المقدمة لمزارعي ومصنعي الورد الطائفي.

وأشار إلى "الوحدة المستحدثة للورد الطائفي"، والتي وافق على إنشائها مؤخرًا وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والتي يرأسها المهندس فواز الربيعي.

وقال القاضي إنه في القريب العاجل سوف تُعقد ورشة عمل ومنتدى لمزارعي ومصنعي الورد الطائفي، في شهر أبريل المقبل، والتي يشارك بها الكثير من الخبراء.

وتجوّل الوفد على مزارع الورد (مزرعة عبدالله ساعد الطلحي بالشفا)، واطلع على طرق التقليم والإنتاج التى يمارسها مزارعو الورد، وتعرفوا على طرق التصنيع والتسويق الحديثة في مصنع راشد القرشي.

واختتم الوفد جولتهم بزيارة جمعية الورد الطائفي بالغرفة التجارية، وكان في استقبالهم رئيس الجمعية التعاونية للورد محمد بن زيد القرشي.

من جانبه أوضح راشد القرشي أن الجمعية في طور المرحلة النهائية لبدء العمل، مبيّنًا أنه استعرض خطة الجمعية المستقبلية لتطوير زراعة الورد.

وأبدى الوفد إعجابهم وشكرهم للجميع عن الجهود المبذولة للورد وصناعته في المحافظة.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
10:03 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:10 PM

خبراء من "الفاو" وجامعة سعود يزوران مكتب "البيئة" بالطائف

ورشة عمل ومنتدى لمزارعي ومصنعي الورد في أبريل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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زار خبير المؤشرات الجغرافية بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الفاو (FAO)، ستيفن باسيري، فرنسي الجنسية، والدكتور أحمد الغامدي المتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة فى إدارة الثروة النباتية من جامعة الملك سعود؛ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء.

واستعرض مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، للوفد؛ الخدمات المقدمة لمزارعي ومصنعي الورد الطائفي.

وأشار إلى "الوحدة المستحدثة للورد الطائفي"، والتي وافق على إنشائها مؤخرًا وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والتي يرأسها المهندس فواز الربيعي.

وقال القاضي إنه في القريب العاجل سوف تُعقد ورشة عمل ومنتدى لمزارعي ومصنعي الورد الطائفي، في شهر أبريل المقبل، والتي يشارك بها الكثير من الخبراء.

وتجوّل الوفد على مزارع الورد (مزرعة عبدالله ساعد الطلحي بالشفا)، واطلع على طرق التقليم والإنتاج التى يمارسها مزارعو الورد، وتعرفوا على طرق التصنيع والتسويق الحديثة في مصنع راشد القرشي.

واختتم الوفد جولتهم بزيارة جمعية الورد الطائفي بالغرفة التجارية، وكان في استقبالهم رئيس الجمعية التعاونية للورد محمد بن زيد القرشي.

من جانبه أوضح راشد القرشي أن الجمعية في طور المرحلة النهائية لبدء العمل، مبيّنًا أنه استعرض خطة الجمعية المستقبلية لتطوير زراعة الورد.

وأبدى الوفد إعجابهم وشكرهم للجميع عن الجهود المبذولة للورد وصناعته في المحافظة.

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