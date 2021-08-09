فنانة تشكيلية تُهدي أحد أعمالها بمعرض عروس الباحة لطفل من ذوي الهمم

عبارة عن لوحة فنية استوحت فكرتها من الحضارة الهندية

أهدت فنانة تشكيلية من منطقة الباحة لوحتها الفنية المعروضة بركن الفن التشكيلي بمعرض عروس الباحة لطفل من ذوي الهمم والقادم من مدينة جدة.

جاء ذلك عقب قيام الطفل بزيارة الركن مع أسرته، حيث أعجب باللوحة التشكيلية المعروضة، وعليه قامت الفنانة التشكيلية نجلاء الكناني بتقديم اللوحة هدية للطفل وأسرته.

وتضمّنت لوحة الفنانة نجلاء حضارة الهند، وهي من الفن التجريدي، حيث قالت إنها استوحت فكرتها من الحضارة الهندية.

وتعتبر الفنانة التشكيلية نجلاء الكناني من أبرز الفنانات بمنطقة الباحة، حيث تملك الحس الفني القادر على التعبير عما تريد.