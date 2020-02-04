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"شرطة حائل" تقبض على شخصين متهمين بقتل عشريني بمدينة القاعد

كاميرا مستوصف خاص وثّقت مغادرتهما مسرح الجريمة لجهة غير معلومة

علمت "سبق" أن إدارة البحث والتحري، وبمساعدة من قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل، قبضت على شخصين، متهمين رئيسين بقتل شاب عشريني بمدينة القاعد ٣٠ كلم شمال حائل، ظهر أمس الأول الأحد.

وعلمت "سبق" أن أحد المتهمِين قام بترك سيارته من نوع كابرس والتي ظهرت بمقطع فيديو تم تداوله، بقرية نقبين ٤٠ كلم غرب حائل،عند أحد أقاربه، بعد أن ادعى أنها تعرضت لعطل، وغادر منزله بحائل، فيما دهمت قوة المهمات والواجبات الخاصة المنزل والقبض عليه، وتسليمه للجهات الأمنية المعنية، وتم حجز السيارة ونقلها من "نقبين" إلى "حائل".

وجاء القبض على أول المتهمين خلال أقل من ٢٤ ساعة من ارتكابهما جريمة القتل، فيما تم بعد ساعات قليلة القبض على الشريك الآخر.

وكانت كاميرا أحد المستوصفات الخاصة بمدينة القاعد ٣٠ كلم شمال حائل، قد وثّقت شخصًا يُوقف سيارة بالشارع ويغادرها بسرعة، ليغادر المكان مع سيارة أخرى من نوع كابرس، ويتجهان إلى جهة غير معلومة، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو. 

 واتضح أن السيارة المتوقفة بداخلها مواطن عشريني متوفى، بعد أن ظهر عليه آثار الضرب، وتهشم برأسه، فتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام، حتى استكمال الإجراءات النظامية بذلك.

حائل إدارة البحث والتحري قوة المهمات والواجبات الخاصة شرطة حائل مقتل شاب عشريني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة حائل" تقبض على شخصين متهمين بقتل عشريني بمدينة القاعد
سبق

علمت "سبق" أن إدارة البحث والتحري، وبمساعدة من قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل، قبضت على شخصين، متهمين رئيسين بقتل شاب عشريني بمدينة القاعد ٣٠ كلم شمال حائل، ظهر أمس الأول الأحد.

وعلمت "سبق" أن أحد المتهمِين قام بترك سيارته من نوع كابرس والتي ظهرت بمقطع فيديو تم تداوله، بقرية نقبين ٤٠ كلم غرب حائل،عند أحد أقاربه، بعد أن ادعى أنها تعرضت لعطل، وغادر منزله بحائل، فيما دهمت قوة المهمات والواجبات الخاصة المنزل والقبض عليه، وتسليمه للجهات الأمنية المعنية، وتم حجز السيارة ونقلها من "نقبين" إلى "حائل".

وجاء القبض على أول المتهمين خلال أقل من ٢٤ ساعة من ارتكابهما جريمة القتل، فيما تم بعد ساعات قليلة القبض على الشريك الآخر.

وكانت كاميرا أحد المستوصفات الخاصة بمدينة القاعد ٣٠ كلم شمال حائل، قد وثّقت شخصًا يُوقف سيارة بالشارع ويغادرها بسرعة، ليغادر المكان مع سيارة أخرى من نوع كابرس، ويتجهان إلى جهة غير معلومة، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو. 

 واتضح أن السيارة المتوقفة بداخلها مواطن عشريني متوفى، بعد أن ظهر عليه آثار الضرب، وتهشم برأسه، فتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام، حتى استكمال الإجراءات النظامية بذلك.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
01:36 AM

"شرطة حائل" تقبض على شخصين متهمين بقتل عشريني بمدينة القاعد

كاميرا مستوصف خاص وثّقت مغادرتهما مسرح الجريمة لجهة غير معلومة

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خالد السليمي - حائل
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علمت "سبق" أن إدارة البحث والتحري، وبمساعدة من قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل، قبضت على شخصين، متهمين رئيسين بقتل شاب عشريني بمدينة القاعد ٣٠ كلم شمال حائل، ظهر أمس الأول الأحد.

وعلمت "سبق" أن أحد المتهمِين قام بترك سيارته من نوع كابرس والتي ظهرت بمقطع فيديو تم تداوله، بقرية نقبين ٤٠ كلم غرب حائل،عند أحد أقاربه، بعد أن ادعى أنها تعرضت لعطل، وغادر منزله بحائل، فيما دهمت قوة المهمات والواجبات الخاصة المنزل والقبض عليه، وتسليمه للجهات الأمنية المعنية، وتم حجز السيارة ونقلها من "نقبين" إلى "حائل".

وجاء القبض على أول المتهمين خلال أقل من ٢٤ ساعة من ارتكابهما جريمة القتل، فيما تم بعد ساعات قليلة القبض على الشريك الآخر.

وكانت كاميرا أحد المستوصفات الخاصة بمدينة القاعد ٣٠ كلم شمال حائل، قد وثّقت شخصًا يُوقف سيارة بالشارع ويغادرها بسرعة، ليغادر المكان مع سيارة أخرى من نوع كابرس، ويتجهان إلى جهة غير معلومة، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو. 

 واتضح أن السيارة المتوقفة بداخلها مواطن عشريني متوفى، بعد أن ظهر عليه آثار الضرب، وتهشم برأسه، فتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة، وتم نقله إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام، حتى استكمال الإجراءات النظامية بذلك.

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