الخميس.. أسعار النفط ترتفع بنحو 3% ليصل سعر البرميل إلى 83.09 دولارًا
في انتظار نتائج اجتماع "أوبك+"
صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات بأن مجموعة "أوبك+" ستستمر باستراتيجيتها الحالية، أي طرح 400 ألف برميل إضافي يومياً في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.76% إلى 83.09 دولارًا للبرميل.
فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام "برنت" بنسبة 2.82% إلى 84.30 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
ويأتي الارتفاع في وقت انطلق فيه اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث سوق النفط العالمية، ومن المتوقع أن يعيدوا تأكيد خططهم للإبقاء على زيادات الإمدادات الشهرية عند 400 ألف برميل يومياً.
الخميس.. أسعار النفط ترتفع بنحو 3% ليصل سعر البرميل إلى 83.09 دولارًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-04
صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات بأن مجموعة "أوبك+" ستستمر باستراتيجيتها الحالية، أي طرح 400 ألف برميل إضافي يومياً في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.76% إلى 83.09 دولارًا للبرميل.
فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام "برنت" بنسبة 2.82% إلى 84.30 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
ويأتي الارتفاع في وقت انطلق فيه اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث سوق النفط العالمية، ومن المتوقع أن يعيدوا تأكيد خططهم للإبقاء على زيادات الإمدادات الشهرية عند 400 ألف برميل يومياً.
04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
04:50 PM
الخميس.. أسعار النفط ترتفع بنحو 3% ليصل سعر البرميل إلى 83.09 دولارًا
في انتظار نتائج اجتماع "أوبك+"
صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات بأن مجموعة "أوبك+" ستستمر باستراتيجيتها الحالية، أي طرح 400 ألف برميل إضافي يومياً في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.76% إلى 83.09 دولارًا للبرميل.
فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام "برنت" بنسبة 2.82% إلى 84.30 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
ويأتي الارتفاع في وقت انطلق فيه اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث سوق النفط العالمية، ومن المتوقع أن يعيدوا تأكيد خططهم للإبقاء على زيادات الإمدادات الشهرية عند 400 ألف برميل يومياً.