الأسترالي "كاليب إيوان" يتوج بلقب المرحلة الأولى من "طواف السعودية"

بعد قطعه المسافة الإجمالية البالغة 198 كيلومتراً بزمن وقدره 4:41:52

توج نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي اليوم الدراج الأسترالي "كاليب إيوان" من فريق لوتو سودال البلجيكي بلقب المرحلة الأولى من سباق "طواف السعودية 2022"، الذي انطلق اليوم بالعلا ويستمر حتى السبت المقبل، وتنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، كإحدى الفعاليات المندرجة تحت برنامج "جودة الحياة".



وتصدر الدراج "كاليب إيوان" المرحلة الأولى بعد قطع المسافة الإجمالية البالغة 198 كيلومتراً بزمن وقدره 4:41:52 ساعات، فيما حل ثانياً الدراج الأستوني "مارتن لاس" من فريق بورا – هانسجروهي الألماني، وجاء ثالثاً الدراج الكولومبي فرناندو جافيريا من فريق الإمارات.



ومنحت اللجنة الفنية للسباق الأسترالي كاليب إيوان القميصين الأخضر والأحمر، فيما حصل النرويجي "ماراتين بوقي" على القميصين الأبيض والأزرق، حيث يمثل القميص الأحمر الدراج الأفضل في تصنيف النقاط العامة، أما الأخضر فيحصل عليه الدراج الأفضل في التصنيف الزمني الفردي العام، فيما يُمنح القميص الأبيض لأفضل متسابق شاب، ويحصل الدراج الأكثر فعالية على القميص الأزرق.



ومر المتسابقون خلال المرحلة الأولى التي انطلقت وانتهت من المتنزه الشتوي "وينتر بارك"، بمنطقة الحجر التاريخية التي تضم "مدائن صالح" المصنفة كأول موقع سعودي يدرج في قائمة التراث العالمي من "اليونسكو"، إضافة إلى قرية الفرسان، وجبل الفيل، وكذلك جبل عكمة الأثري.



وشهدت فعاليات اليوم الأول إقامة ثلاثة سباقات على هامش "طواف السعودية 2022"، شارك فيها أكثر من 150 مواطناً ومقيماً وسائحاً من الجنسين، وهي مسيرة الدراجات المفتوحة، وسباق الناشئين المحترفين، وسباق الأطفال.



يذكر أن المرحلة الثانية من السباق ستنطلق غداً الأربعاء من أمام جامعة طيبة للبنات وتنتهي بمنطقة أبو راكة، حيث يقطع فيها المتسابقون 163.9 كيلومتراً.