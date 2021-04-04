"الداخلية" تتوعد المخالفين للإجراءات الاحترازية: لن يكون هناك أي تهاون

أكدت أنه سيكون هناك حزم وجدية ومتابعة ورصد وتطبيق النظام حماية للمجتمع

شدد المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، لقناة "الإخبارية" على وجوب المحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود في التصدي لجائحة فيروس كورونا، داعيًا الجميع إلى استشعار خطر تفشي وانتشار الفيروس، وقال: "لسنا بعيدين عن دائرة الخطر وازدياد التفشي السريع والمتزايد لأعداد الحالات" .

وتوعدت وزارة الداخلية بأنه ستتم متابعة المخالفين للإجراءات الاحترازية بحزم وجدية حماية للمجتمع من أن نعود مرة أخرى للخطر من تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا.

كما توعد بأنه لن يكون هناك أي تهاون، وبأنه سيكون هناك حزم وجدية ومتابعة ورصد وتطبيق النظام بحق المخالفين حماية للمجتمع من أن نعود مرة أخرى للخطر.

وأضاف "الشويرخ": "يناشد الأمن العام، ويرجو من جميع أفراد المجتمع بالحرص والمحافظة على المكتسبات، والتقيد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".

وتابع: "يجب أن نعمل جميعًا كيد واحدة ومجتمع واحد، وأن نتكاتف ونتعاون لتجاوز هذه المرحلة"، مشيدًا بالتعاون مع بعض فئات المجتمع في التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والإبلاغ عن المخالفين بمختلف فئاتهم، سواء كان في مجال التجمعات غير المسموح بها، أو عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من بعض الفئات الأخرى.

وتصدّرت منطقة الرياض أعداد مخالفات الإجراءات الوقائية التي سجّلت خلال أسبوع للحد من تفشي كورونا، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية اليوم بـ 8838 مخالفة.

وبلغ إجمالي المخالفات التي سُجّلت بجميع مناطق المملكة 27083 مخالفة خلال الفترة من 15 / 8 / 1442هـ وحتى 21 / 8 / 1442هـ وذلك عبر تغريدة للوزارة في حسابها في "تويتر".

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قال خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الأحد، إنهم لاحظوا -ببالغ الأسف- ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات المنحنى الوبائي لم نصل له منذ سبعة أشهر، ويعود ذلك بسبب تراخي بعضهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فمع كل تهاون في لبس الكمامة إصابة، ومع عدم الالتزام بالتباعد الجسدي انتقال للعدوى، ومع كل تجمع مخالف انتشار للفيروس.

وأضاف أن هذه المخالفات تضيف أرقامًا مخيفة في مؤشر الإصابات والوفيات، تُورِث الفقد والألم وقد تحبط جهودًا عظيمة وأشهرًا طويلة من الالتزام، وأضاف أنه على الرغم من جميع الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان أولاً، والتحذيرات المستمرة من جميع الجهات المعنية بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية التي تقي المجتمع بإذن الله من الوباء وتمنع انتشاره مازلنا نشاهد من يتراخى بعدم الالتزام بها من أصحاب المنشآت والأفراد.

وجاءت منطقة مكة المكرمة بـ5944 مخالفة، تلتها الشرقية بـ3694 مخالفة، ثم القصيم بـ2181 مخالفة، وتلتها المدينة المنورة بـ1560 ثم منطقة الجوف بـ1133 مخالفة، ثم منطقة عسير بـ704 مخالفات، ثم الباحة بـ554 تلتها منطقة الحدود الشمالية بـ521 مخالفة، وتلتها منطقة حائل بـ496 مخالفة، ثم منطقة جازان بـ194 وسجلت منطقة نجران 140 مخالفة.

كما أكد أنه سيتم معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200,000 ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بالسجن والغرامة معًا. كما سيعاقب كل من بث شائعة حيال جائحة كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاته أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو حرّض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أو بالسجن والغرامة معًا.

وشدد على استمرار الجهات الأمنية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفي لائحة الحد من التجمعات ومخالفة عدم لبس الكمامة وضبط التجمعات المخالفة في جميع مناطق المملكة، وذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة وكذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وذلك بما يقع تحت اختصاصها ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص، وستقوم الفرق الرقابية مع اللجان الأمنية بإمارات المناطق بتطبيق العقوبات النظامية التي تصل إلى إغلاق المجمعات والمنشآت المخالفة.

وحث الجميع على المبادرة في حال مشاهدة أي مخالفة بالإبلاغ على الرقم 999 في جميع مناطق المملكة و911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، مهيبًا بالجميع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي الفيروس، وتحقيق الهدف الأساس من البرتوكولات المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها، مذكرًا أن الوقاية أمان، والقرار بيدكم.