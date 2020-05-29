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"التعليم" تعلن موعد تسجيل طلاب الصف الأول والروضة في نظام نور

بعدما تم تأجيل التسجيل قبل شهرين ونصف الشهر للظروف الراهنة

أعلنت وزارة التعليم، من خلال نظام "نور"، فترات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، متضمنًا قواعد القبول للأطفال الدارسين في الروضات بمختلف المستويات.

وجاءت فترات التسجيل القادمة، حسبما نشره النظام، كالآتي:

1- مستوى ثاني من أكمل 4 سنوات ولم يبلغ سن الخامسة في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15 /11 /1441 هـ الموافق 6 /7 /2020م وحتى تاريخ 30/ 8 /1442 هـ الموافق 12/ 4 /2021 م .

2- مستوى ثالث من أكمل 5 سنوات ولم يبلغ سن السادسة في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15 /11 /1441 هـ الموافق 6/ 7 /2020م وحتى تاريخ 30 /8 /1442 هـ الموافق 12/ 4 /2021م.

3- مستوى أول من أكمل 3 سنوات ولم يبلغ سن الرابعة في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15/ 11 /1441 هـ الموافق 6 /7 /2020م وحتى تاريخ 30/ 8 /1442 هـ الموافق 12/ 4 /2021مـ.

4- الأول الابتدائي طلاب سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/ 12 /1441 هـ الموافق 10/ 8 /2020م وحتى تاريخ 17/ 1 /1442 هـ الموافق 5/ 9 /2020 م.

5- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 22/ 11 /1441 هـ الموافق 13/ 7 /2020م وحتى تاريخ 17/ 1 /1442 هـ الموافق 5/ 9 /2020م.

6- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوما في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 22/11/1441 هـ الموافق 13/07/2020مـ وحتى تاريخ 17/01/1442 هـ الموافق 05/ 9 /2020م.

7- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/ 12 /1441 هـ الموافق 10/ 8 /2020مـ وحتى تاريخ 17/ 1 /1442 هـ الموافق 05/ 9 /2020م.

8- الأول الابتدائي طلاب سعوديون أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 1/ 11 /1441 هـ الموافق 22/ 6 /2020م وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

9- الأول الابتدائي طلاب سعوديون تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 1/ 11 /1441 هـ الموافق 22/ 6 /2020م وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

10- الأول الابتدائي طلاب سعوديون تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/ 12 /1441 هـ الموافق 10/ 8 /2020مـ وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

11- الأول الابتدائي طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين أكملوا ست سنوات وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15/ 11 /1441 هـ الموافق 6/ 7 /2020مـ وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

12- الأول الابتدائي طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15/11/1441 هـ الموافق 06/07/2020مـ وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/09/2020مـ.

13- الأول الابتدائي طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/12/1441 هـ الموافق 10/08/2020مـ وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/09/2020مـ.

14- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 22/11/1441 هـ الموافق 13/07/2020مـ وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/09/2020مـ.

15- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 22/ 11 /1441 هـ الموافق 13 /07 /2020م وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020مـ.

16- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/12/1441 هـ الموافق 10/08/2020مـ وحتى تاريخ 3 /2 /1442 هـ الموافق 20 /9 /2020م.

17- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 29/11/1441 هـ الموافق 20/07/2020م وحتى تاريخ 3 /2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

18- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 29/11/1441 هـ الموافق 20/07/2020مـ وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/09/2020م.

19- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/ 12 /1441 هـ الموافق 10/ 8 /2020م وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

وزارة التعليم نظام نور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تعلن موعد تسجيل طلاب الصف الأول والروضة في نظام نور
سبق

أعلنت وزارة التعليم، من خلال نظام "نور"، فترات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، متضمنًا قواعد القبول للأطفال الدارسين في الروضات بمختلف المستويات.

وجاءت فترات التسجيل القادمة، حسبما نشره النظام، كالآتي:

1- مستوى ثاني من أكمل 4 سنوات ولم يبلغ سن الخامسة في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15 /11 /1441 هـ الموافق 6 /7 /2020م وحتى تاريخ 30/ 8 /1442 هـ الموافق 12/ 4 /2021 م .

2- مستوى ثالث من أكمل 5 سنوات ولم يبلغ سن السادسة في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15 /11 /1441 هـ الموافق 6/ 7 /2020م وحتى تاريخ 30 /8 /1442 هـ الموافق 12/ 4 /2021م.

3- مستوى أول من أكمل 3 سنوات ولم يبلغ سن الرابعة في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15/ 11 /1441 هـ الموافق 6 /7 /2020م وحتى تاريخ 30/ 8 /1442 هـ الموافق 12/ 4 /2021مـ.

4- الأول الابتدائي طلاب سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/ 12 /1441 هـ الموافق 10/ 8 /2020م وحتى تاريخ 17/ 1 /1442 هـ الموافق 5/ 9 /2020 م.

5- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 22/ 11 /1441 هـ الموافق 13/ 7 /2020م وحتى تاريخ 17/ 1 /1442 هـ الموافق 5/ 9 /2020م.

6- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوما في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 22/11/1441 هـ الموافق 13/07/2020مـ وحتى تاريخ 17/01/1442 هـ الموافق 05/ 9 /2020م.

7- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/ 12 /1441 هـ الموافق 10/ 8 /2020مـ وحتى تاريخ 17/ 1 /1442 هـ الموافق 05/ 9 /2020م.

8- الأول الابتدائي طلاب سعوديون أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 1/ 11 /1441 هـ الموافق 22/ 6 /2020م وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

9- الأول الابتدائي طلاب سعوديون تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 1/ 11 /1441 هـ الموافق 22/ 6 /2020م وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

10- الأول الابتدائي طلاب سعوديون تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/ 12 /1441 هـ الموافق 10/ 8 /2020مـ وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

11- الأول الابتدائي طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين أكملوا ست سنوات وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15/ 11 /1441 هـ الموافق 6/ 7 /2020مـ وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

12- الأول الابتدائي طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15/11/1441 هـ الموافق 06/07/2020مـ وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/09/2020مـ.

13- الأول الابتدائي طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/12/1441 هـ الموافق 10/08/2020مـ وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/09/2020مـ.

14- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 22/11/1441 هـ الموافق 13/07/2020مـ وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/09/2020مـ.

15- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 22/ 11 /1441 هـ الموافق 13 /07 /2020م وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020مـ.

16- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/12/1441 هـ الموافق 10/08/2020مـ وحتى تاريخ 3 /2 /1442 هـ الموافق 20 /9 /2020م.

17- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 29/11/1441 هـ الموافق 20/07/2020م وحتى تاريخ 3 /2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

18- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 29/11/1441 هـ الموافق 20/07/2020مـ وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/09/2020م.

19- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/ 12 /1441 هـ الموافق 10/ 8 /2020م وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
11:58 PM
اخر تعديل
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
12:17 AM

"التعليم" تعلن موعد تسجيل طلاب الصف الأول والروضة في نظام نور

بعدما تم تأجيل التسجيل قبل شهرين ونصف الشهر للظروف الراهنة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
2,003

أعلنت وزارة التعليم، من خلال نظام "نور"، فترات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، متضمنًا قواعد القبول للأطفال الدارسين في الروضات بمختلف المستويات.

وجاءت فترات التسجيل القادمة، حسبما نشره النظام، كالآتي:

1- مستوى ثاني من أكمل 4 سنوات ولم يبلغ سن الخامسة في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15 /11 /1441 هـ الموافق 6 /7 /2020م وحتى تاريخ 30/ 8 /1442 هـ الموافق 12/ 4 /2021 م .

2- مستوى ثالث من أكمل 5 سنوات ولم يبلغ سن السادسة في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15 /11 /1441 هـ الموافق 6/ 7 /2020م وحتى تاريخ 30 /8 /1442 هـ الموافق 12/ 4 /2021م.

3- مستوى أول من أكمل 3 سنوات ولم يبلغ سن الرابعة في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15/ 11 /1441 هـ الموافق 6 /7 /2020م وحتى تاريخ 30/ 8 /1442 هـ الموافق 12/ 4 /2021مـ.

4- الأول الابتدائي طلاب سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/ 12 /1441 هـ الموافق 10/ 8 /2020م وحتى تاريخ 17/ 1 /1442 هـ الموافق 5/ 9 /2020 م.

5- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 22/ 11 /1441 هـ الموافق 13/ 7 /2020م وحتى تاريخ 17/ 1 /1442 هـ الموافق 5/ 9 /2020م.

6- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوما في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 22/11/1441 هـ الموافق 13/07/2020مـ وحتى تاريخ 17/01/1442 هـ الموافق 05/ 9 /2020م.

7- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون في مدارس تحفيظ القرآن الكريم تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/ 12 /1441 هـ الموافق 10/ 8 /2020مـ وحتى تاريخ 17/ 1 /1442 هـ الموافق 05/ 9 /2020م.

8- الأول الابتدائي طلاب سعوديون أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 1/ 11 /1441 هـ الموافق 22/ 6 /2020م وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

9- الأول الابتدائي طلاب سعوديون تقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 1/ 11 /1441 هـ الموافق 22/ 6 /2020م وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

10- الأول الابتدائي طلاب سعوديون تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/ 12 /1441 هـ الموافق 10/ 8 /2020مـ وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

11- الأول الابتدائي طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين أكملوا ست سنوات وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15/ 11 /1441 هـ الموافق 6/ 7 /2020مـ وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

12- الأول الابتدائي طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 15/11/1441 هـ الموافق 06/07/2020مـ وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/09/2020مـ.

13- الأول الابتدائي طلاب من جنسيات أخرى يعاملون معاملة السعوديين وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/12/1441 هـ الموافق 10/08/2020مـ وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/09/2020مـ.

14- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 22/11/1441 هـ الموافق 13/07/2020مـ وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/09/2020مـ.

15- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 22/ 11 /1441 هـ الموافق 13 /07 /2020م وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020مـ.

16- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي) في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/12/1441 هـ الموافق 10/08/2020مـ وحتى تاريخ 3 /2 /1442 هـ الموافق 20 /9 /2020م.

17- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون أكملوا ست سنوات في بداية العام الدراسي وحتى سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 29/11/1441 هـ الموافق 20/07/2020م وحتى تاريخ 3 /2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

18- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بتسعين يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 29/11/1441 هـ الموافق 20/07/2020مـ وحتى تاريخ 03/02/1442 هـ الموافق 20/09/2020م.

19- الأول الابتدائي طلاب غير سعوديون وتقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانون يوماً (يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص) في بداية العام الدراسي والموافق 11/ 1 /1442 يبدأ تسجيلهم بتاريخ 20/ 12 /1441 هـ الموافق 10/ 8 /2020م وحتى تاريخ 3/ 2 /1442 هـ الموافق 20/ 9 /2020م.

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