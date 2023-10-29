أمريكا تعاقب برلمانيًا لبنانيًا ورجلي أعمال لتقويضهم حكم القانون

جمعوا ثروات شخصية على حساب الشعب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات على نائب لبناني ورجلي أعمال لبنانيين بشبهة الفساد، والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان.

وبيّنت وزارة الخزانة أن المعاقبين هم: النائب جميل السيد، ورجلي الأعمال داني خوري وجهاد العرب، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن "كلاً من الرجال الثلاثة استفاد شخصيًا من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة".