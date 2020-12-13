وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 14 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12579, فيما تم تسجيل 1777 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 507446 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 54609 , بينهم 206 يرقدون في العناية المركزة.

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 574634 إصابة.

كورونا في العراق.. 1012 إصابة جديدة و 14 وفاة و1777 حالة شفاء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-13 سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 574634 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 14 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12579, فيما تم تسجيل 1777 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 507446 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 54609 , بينهم 206 يرقدون في العناية المركزة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442 07:03 PM

كورونا في العراق.. 1012 إصابة جديدة و 14 وفاة و1777 حالة شفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية





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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 574634 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 14 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12579, فيما تم تسجيل 1777 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 507446 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 54609 , بينهم 206 يرقدون في العناية المركزة.