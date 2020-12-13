النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 202 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في العراق.. 1012 إصابة جديدة و 14 وفاة و1777 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 574634 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 14 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12579, فيما تم تسجيل 1777 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 507446 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 54609 , بينهم 206 يرقدون في العناية المركزة.

العراق فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في العراق.. 1012 إصابة جديدة و 14 وفاة و1777 حالة شفاء
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 574634 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 14 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12579, فيما تم تسجيل 1777 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 507446 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 54609 , بينهم 206 يرقدون في العناية المركزة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
07:03 PM

كورونا في العراق.. 1012 إصابة جديدة و 14 وفاة و1777 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
80

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 574634 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 14 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12579, فيما تم تسجيل 1777 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 507446 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 54609 , بينهم 206 يرقدون في العناية المركزة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,556
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,533
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,487
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,010

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة