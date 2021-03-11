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كلاسيكو "الأهلي" و "النصر" .. الهزيمة ستعجل برحيل المدرب

الخطر يحاصر ضمك أمام الاتفاق .. الليلة في ختام الجولة 23

تستكمل ، اليوم الخميس ، مباريات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بلقاء "الكلاسيكو" بين الأهلي والنصر ومواجهة ضمك والاتفاق.

تُقام مباراة الأهلي والنصر على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت الرياض.

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 35 نقطة فيما يدخل النصر المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

هزيمة أي فريق في المباراة ستعجل برحيل أي مدرب منهما حيث تدهورت نتائج الفريقين أخيرًا، وإن كان الأهلي الأقرب في أخذ قرار الاستغناء عن خدمات مدربه الصربي "فلادان".

ضمك -الاتفاق

على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، يحل الاتفاق ( السابع - 31 نقطة) ضيفًا على نظيره ضمك ( الخامس عشر - 20 نقطة) .

اللقاء يشكل أهمية كبيرة للمستضيف ضمك، إذا ما أراد مغادرة منطقة الخطر عليه الظفر بالنقاط الثلاث ولا غير ذلك.


في المقابل يأمل الاتفاق العودة بالنقاط الثلاث التي تقربه أكثر من مربع الكبار.

الأهلي النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كلاسيكو "الأهلي" و "النصر" .. الهزيمة ستعجل برحيل المدرب
سبق

تستكمل ، اليوم الخميس ، مباريات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بلقاء "الكلاسيكو" بين الأهلي والنصر ومواجهة ضمك والاتفاق.

تُقام مباراة الأهلي والنصر على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت الرياض.

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 35 نقطة فيما يدخل النصر المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

هزيمة أي فريق في المباراة ستعجل برحيل أي مدرب منهما حيث تدهورت نتائج الفريقين أخيرًا، وإن كان الأهلي الأقرب في أخذ قرار الاستغناء عن خدمات مدربه الصربي "فلادان".

ضمك -الاتفاق

على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، يحل الاتفاق ( السابع - 31 نقطة) ضيفًا على نظيره ضمك ( الخامس عشر - 20 نقطة) .

اللقاء يشكل أهمية كبيرة للمستضيف ضمك، إذا ما أراد مغادرة منطقة الخطر عليه الظفر بالنقاط الثلاث ولا غير ذلك.


في المقابل يأمل الاتفاق العودة بالنقاط الثلاث التي تقربه أكثر من مربع الكبار.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
12:29 AM
اخر تعديل
11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
01:37 AM

كلاسيكو "الأهلي" و "النصر" .. الهزيمة ستعجل برحيل المدرب

الخطر يحاصر ضمك أمام الاتفاق .. الليلة في ختام الجولة 23

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
1,093

تستكمل ، اليوم الخميس ، مباريات الجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بلقاء "الكلاسيكو" بين الأهلي والنصر ومواجهة ضمك والاتفاق.

تُقام مباراة الأهلي والنصر على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت الرياض.

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 35 نقطة فيما يدخل النصر المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

هزيمة أي فريق في المباراة ستعجل برحيل أي مدرب منهما حيث تدهورت نتائج الفريقين أخيرًا، وإن كان الأهلي الأقرب في أخذ قرار الاستغناء عن خدمات مدربه الصربي "فلادان".

ضمك -الاتفاق

على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، يحل الاتفاق ( السابع - 31 نقطة) ضيفًا على نظيره ضمك ( الخامس عشر - 20 نقطة) .

اللقاء يشكل أهمية كبيرة للمستضيف ضمك، إذا ما أراد مغادرة منطقة الخطر عليه الظفر بالنقاط الثلاث ولا غير ذلك.


في المقابل يأمل الاتفاق العودة بالنقاط الثلاث التي تقربه أكثر من مربع الكبار.

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