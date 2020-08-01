مسؤول بـ"تنسيقي حجاج الداخل": فخورون بما رأيناه في "موسم استثنائي"

قال: لا غرابة في ما قدّمته "الشؤون الإسلامية" من تهيئة للمساجد والخدمات

نوّه نائب مدير الإرشاد الثقافي بالمجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل، فهد بن عثمان العنيزان، بالجهود التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تهيئة المساجد والعناية بها وتنظيم البرامج الدعوية المتميزة وتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج الاستثنائي.

جاء ذلك في تصريح لـ"العنيزان" بمشعر منى؛ حيث قال: "لا غرابة في ما قدمته وزارة الشؤون الإسلامية في تهيئة المساجد وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال رحلة الحج الاستثنائي وتطبيقها كل البروتوكلات الصحية".

وأضاف: "ما رأينا في مسجديْ نمرة والمشعر الحرام من خدمات متكاملة وتنظيم سلس بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ يدعو للفخر والاعتزاز"؛ رافعًا شكره لجميع الجهات الحكومية التي ساهمت في إنجاح حج هذا العام في ظل الظروف الراهنة.

واختتم حديثه بشكر الله أولًا ثم ولاة الأمر على عنايتهم ورعايتهم ببيوت الله، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على اهتمامه وتوجيهاته لتقديم مزيد من الخدمات لضيوف الرحمن.