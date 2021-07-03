النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

1600 طالب وطالبة في مراكز الدعم الصيفي بتعليم عسير

بمعدل 5 حصص يوميًّا.. لمعالجة الفاقد التعليمي خلال فترة جائحة كورونا

تُواصل مراكز الدعم التعليمي الافتراضي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، أعمالها عبر منصة "مدرستي"، مستهدفة طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ وذلك تماشيًا مع خطة الوزارة الرامية لبناء وتعزيز المهارات الأساسية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة المكلف، سفر البريدي، أنه التحق بالمراكز الأربعة قُرابة 1600 طالب وطالبة؛ مشيرًا إلى أن مراكز الدعم التعليمي تركز على تدريس المعلمين والمعلمات للمواد المستهدفة وهي: (القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم)؛ وفقًا للجداول الدراسية المُعَدة لصفوف المرحلتين كافة، وتعمل على معالجة الفاقد التعليمي خلال فترة جائحة كورونا المستجد، وتغذية مهارات ومعلومات الطلاب والطالبات، والاستفادة من وقت الفراغ لديهم خلال الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات للمشاركة في الاختبارات الدولية والتحصيلية.

ونوه "البريدي" بما توليه وزارة التعليم من اهتمام بأبنائها وتهيئة كل السبل للاستفادة من أوقات الفراغ عبر هذه المراكز، والتي تعمل كل يوم من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الخامسة مساء، بمعدل خمس حصص يوميًّا؛ مثمنًا جهود فريق العمل بالمراكز، ومشيدًا بدور الإدارات التي عملت على تجهيز انطلاق المراكز؛ ممثلة في مكاتب التعليم، وإدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات، وتقنية المعلومات، والإعلام والاتصال.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
1600 طالب وطالبة في مراكز الدعم الصيفي بتعليم عسير
سبق

تُواصل مراكز الدعم التعليمي الافتراضي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، أعمالها عبر منصة "مدرستي"، مستهدفة طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ وذلك تماشيًا مع خطة الوزارة الرامية لبناء وتعزيز المهارات الأساسية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة المكلف، سفر البريدي، أنه التحق بالمراكز الأربعة قُرابة 1600 طالب وطالبة؛ مشيرًا إلى أن مراكز الدعم التعليمي تركز على تدريس المعلمين والمعلمات للمواد المستهدفة وهي: (القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم)؛ وفقًا للجداول الدراسية المُعَدة لصفوف المرحلتين كافة، وتعمل على معالجة الفاقد التعليمي خلال فترة جائحة كورونا المستجد، وتغذية مهارات ومعلومات الطلاب والطالبات، والاستفادة من وقت الفراغ لديهم خلال الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات للمشاركة في الاختبارات الدولية والتحصيلية.

ونوه "البريدي" بما توليه وزارة التعليم من اهتمام بأبنائها وتهيئة كل السبل للاستفادة من أوقات الفراغ عبر هذه المراكز، والتي تعمل كل يوم من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الخامسة مساء، بمعدل خمس حصص يوميًّا؛ مثمنًا جهود فريق العمل بالمراكز، ومشيدًا بدور الإدارات التي عملت على تجهيز انطلاق المراكز؛ ممثلة في مكاتب التعليم، وإدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات، وتقنية المعلومات، والإعلام والاتصال.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
05:21 PM

1600 طالب وطالبة في مراكز الدعم الصيفي بتعليم عسير

بمعدل 5 حصص يوميًّا.. لمعالجة الفاقد التعليمي خلال فترة جائحة كورونا

A A A
بندر آل عوض - عسير
1
124

تُواصل مراكز الدعم التعليمي الافتراضي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، أعمالها عبر منصة "مدرستي"، مستهدفة طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ وذلك تماشيًا مع خطة الوزارة الرامية لبناء وتعزيز المهارات الأساسية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة المكلف، سفر البريدي، أنه التحق بالمراكز الأربعة قُرابة 1600 طالب وطالبة؛ مشيرًا إلى أن مراكز الدعم التعليمي تركز على تدريس المعلمين والمعلمات للمواد المستهدفة وهي: (القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم)؛ وفقًا للجداول الدراسية المُعَدة لصفوف المرحلتين كافة، وتعمل على معالجة الفاقد التعليمي خلال فترة جائحة كورونا المستجد، وتغذية مهارات ومعلومات الطلاب والطالبات، والاستفادة من وقت الفراغ لديهم خلال الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات للمشاركة في الاختبارات الدولية والتحصيلية.

ونوه "البريدي" بما توليه وزارة التعليم من اهتمام بأبنائها وتهيئة كل السبل للاستفادة من أوقات الفراغ عبر هذه المراكز، والتي تعمل كل يوم من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الخامسة مساء، بمعدل خمس حصص يوميًّا؛ مثمنًا جهود فريق العمل بالمراكز، ومشيدًا بدور الإدارات التي عملت على تجهيز انطلاق المراكز؛ ممثلة في مكاتب التعليم، وإدارتي الإشراف التربوي للبنين والبنات، وتقنية المعلومات، والإعلام والاتصال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,925
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,314
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,143

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة