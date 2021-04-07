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"الشهري" تحصد جائزة "خليفة" للتعليم العام على مستوى الوطن العربي

"الجوني": الفوز إنجاز يضاف لما حققه "تعليم عسير" محلياً وعالمياً

حصلت المعلمة نادية غرم الشهري من ابتدائية وروضة سدوان التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على جائزة خليفة التربوية للتعليم العام فئة "المعلم المبدع" على مستوى الوطن العربي في دورتها الرابعة عشرة.

وتمثلت الجائزة في مبلغ مالي قدره 75000 دينار إماراتي ودرع تكريمي.

من جانبه، هنّأ مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني المعلمة الفائزة لقاء تحقيقها هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا الفوز يضاف إلى الإنجازات التي حققها منسوبو ومنسوبات التعليم في المنطقة على المستويين المحلي والعالمي.

يُذكر أن الجائزة تستهدف دعم التعليم والميدان التربوي، وتحفز المتميزين والمتميزات والممارسات التربوية المبدعة في الوطن العربي، بالإضافة إلى تفعيل الميدان التربوي، ليرقى بقدرات التربويين، ويقودهم نحو إطلاق طاقاتهم المخزونة التي تمثل أفضل ما لديهم من معارف ومهارات تربوية وفق معايير الجائزة.

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"الشهري" تحصد جائزة "خليفة" للتعليم العام على مستوى الوطن العربي
سبق

حصلت المعلمة نادية غرم الشهري من ابتدائية وروضة سدوان التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على جائزة خليفة التربوية للتعليم العام فئة "المعلم المبدع" على مستوى الوطن العربي في دورتها الرابعة عشرة.

وتمثلت الجائزة في مبلغ مالي قدره 75000 دينار إماراتي ودرع تكريمي.

من جانبه، هنّأ مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني المعلمة الفائزة لقاء تحقيقها هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا الفوز يضاف إلى الإنجازات التي حققها منسوبو ومنسوبات التعليم في المنطقة على المستويين المحلي والعالمي.

يُذكر أن الجائزة تستهدف دعم التعليم والميدان التربوي، وتحفز المتميزين والمتميزات والممارسات التربوية المبدعة في الوطن العربي، بالإضافة إلى تفعيل الميدان التربوي، ليرقى بقدرات التربويين، ويقودهم نحو إطلاق طاقاتهم المخزونة التي تمثل أفضل ما لديهم من معارف ومهارات تربوية وفق معايير الجائزة.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
02:29 PM

"الشهري" تحصد جائزة "خليفة" للتعليم العام على مستوى الوطن العربي

"الجوني": الفوز إنجاز يضاف لما حققه "تعليم عسير" محلياً وعالمياً

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محمد طيران - عسير
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حصلت المعلمة نادية غرم الشهري من ابتدائية وروضة سدوان التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على جائزة خليفة التربوية للتعليم العام فئة "المعلم المبدع" على مستوى الوطن العربي في دورتها الرابعة عشرة.

وتمثلت الجائزة في مبلغ مالي قدره 75000 دينار إماراتي ودرع تكريمي.

من جانبه، هنّأ مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني المعلمة الفائزة لقاء تحقيقها هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن هذا الفوز يضاف إلى الإنجازات التي حققها منسوبو ومنسوبات التعليم في المنطقة على المستويين المحلي والعالمي.

يُذكر أن الجائزة تستهدف دعم التعليم والميدان التربوي، وتحفز المتميزين والمتميزات والممارسات التربوية المبدعة في الوطن العربي، بالإضافة إلى تفعيل الميدان التربوي، ليرقى بقدرات التربويين، ويقودهم نحو إطلاق طاقاتهم المخزونة التي تمثل أفضل ما لديهم من معارف ومهارات تربوية وفق معايير الجائزة.

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