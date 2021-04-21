النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سكان مكة ينحرون أكثر من 3 آلاف ذبيحة في أول أسبوع من رمضان

الأمانة شددت على تكثيف الإجراءات الوقائية والتعقيم بجميع المسالخ

بلغ إجمالي عدد المواشي المذبوحة بمكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 7 رمضان 1442هـ، 3311 ذبيحة متنوعة ما بين مذبوحات الأهالي والمطابخ والملاحم.

وتفصيلًا: أكدت الأمانة أن جميع المذبوحات تخضع للكشف البيطري للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لافتةً إلى أن مسلخ طريق الليث ومسلخ المعيصم من الساعة يعملان من الساعة 9 صباحًا إلى 5:30 عصرًا، ومن الساعة 8 مساءً إلى الساعة 2 صباحاً، فيما يتم العمل بمسلخ غرب مكة من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 5:30 عصراً، ومن الساعة 8 مساءً إلى الساعة 2 صباحاً.

وشددت الأمانة على تكثيف الإجراءات الوقائية كافة ومضاعفة الجهود المبذولة والامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها، وتوفير المعقمات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات، والعمل على توفير البيئة الصحية الآمنة لمرتادي المسالخ.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سكان مكة ينحرون أكثر من 3 آلاف ذبيحة في أول أسبوع من رمضان
سبق

بلغ إجمالي عدد المواشي المذبوحة بمكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 7 رمضان 1442هـ، 3311 ذبيحة متنوعة ما بين مذبوحات الأهالي والمطابخ والملاحم.

وتفصيلًا: أكدت الأمانة أن جميع المذبوحات تخضع للكشف البيطري للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لافتةً إلى أن مسلخ طريق الليث ومسلخ المعيصم من الساعة يعملان من الساعة 9 صباحًا إلى 5:30 عصرًا، ومن الساعة 8 مساءً إلى الساعة 2 صباحاً، فيما يتم العمل بمسلخ غرب مكة من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 5:30 عصراً، ومن الساعة 8 مساءً إلى الساعة 2 صباحاً.

وشددت الأمانة على تكثيف الإجراءات الوقائية كافة ومضاعفة الجهود المبذولة والامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها، وتوفير المعقمات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات، والعمل على توفير البيئة الصحية الآمنة لمرتادي المسالخ.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
08:31 PM

سكان مكة ينحرون أكثر من 3 آلاف ذبيحة في أول أسبوع من رمضان

الأمانة شددت على تكثيف الإجراءات الوقائية والتعقيم بجميع المسالخ

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
748

بلغ إجمالي عدد المواشي المذبوحة بمكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 7 رمضان 1442هـ، 3311 ذبيحة متنوعة ما بين مذبوحات الأهالي والمطابخ والملاحم.

وتفصيلًا: أكدت الأمانة أن جميع المذبوحات تخضع للكشف البيطري للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لافتةً إلى أن مسلخ طريق الليث ومسلخ المعيصم من الساعة يعملان من الساعة 9 صباحًا إلى 5:30 عصرًا، ومن الساعة 8 مساءً إلى الساعة 2 صباحاً، فيما يتم العمل بمسلخ غرب مكة من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 5:30 عصراً، ومن الساعة 8 مساءً إلى الساعة 2 صباحاً.

وشددت الأمانة على تكثيف الإجراءات الوقائية كافة ومضاعفة الجهود المبذولة والامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها، وتوفير المعقمات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات، والعمل على توفير البيئة الصحية الآمنة لمرتادي المسالخ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,284
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,148
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,556

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة