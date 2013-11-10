شاهد.. أمن الطرق يضبط متهورًا عكس السير وتسبَّب في وفاة مواطن وزوجته

أوقفت القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق الشرقية - الرياض شخصًا في حالة غير طبيعية؛ قام بعكس اتجاه السير، والقيادة بسرعة عالية متسببًا في حادث مروري، أودى بحياة مواطن وزوجته، وإصابة أطفالهما.

وكانت قوات أمن الطرق قد نجحت في ضبط المتهور، وذلك بالقوة الجبرية.