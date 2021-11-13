النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استعدادًا لاستئناف المنافسات.. ضمك يكسب ودية الاتحاد

تغلَّب فريق ضمك الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد بهدفَيْن مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر نادي الاتحاد بجدة؛ وذلك ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقُّف الدولية استعدادًا لاستئناف المنافسات.

افتتح أصحاب الضيافة التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الأولى عن طريق أحمد باحسين، وأدرك فريق ضمك التعادل عبر البرازيلي فيليب، ونجح محمد السهلي في تسجيل ثاني أهداف الضيوف.

وحرص الروماني كوزمين كونترا، مدرب الاتحاد، على إشراك جميع اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.

الاتحاد ضمك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
استعدادًا لاستئناف المنافسات.. ضمك يكسب ودية الاتحاد
سبق

تغلَّب فريق ضمك الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد بهدفَيْن مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر نادي الاتحاد بجدة؛ وذلك ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقُّف الدولية استعدادًا لاستئناف المنافسات.

افتتح أصحاب الضيافة التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الأولى عن طريق أحمد باحسين، وأدرك فريق ضمك التعادل عبر البرازيلي فيليب، ونجح محمد السهلي في تسجيل ثاني أهداف الضيوف.

وحرص الروماني كوزمين كونترا، مدرب الاتحاد، على إشراك جميع اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
09:58 PM

استعدادًا لاستئناف المنافسات.. ضمك يكسب ودية الاتحاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
2,514

تغلَّب فريق ضمك الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد بهدفَيْن مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر نادي الاتحاد بجدة؛ وذلك ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقُّف الدولية استعدادًا لاستئناف المنافسات.

افتتح أصحاب الضيافة التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الأولى عن طريق أحمد باحسين، وأدرك فريق ضمك التعادل عبر البرازيلي فيليب، ونجح محمد السهلي في تسجيل ثاني أهداف الضيوف.

وحرص الروماني كوزمين كونترا، مدرب الاتحاد، على إشراك جميع اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,130
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,153
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,212

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة