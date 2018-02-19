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22 الشهر الجاري.. موسم الرياض يعلن مجانية الدخول لـ"بوليفارد رياض سيتي" و"ونتروندرلاند" لمرتدي أزياء يوم التأسيس

تحت شعار "من يوم بدينا والأناقة منا وفينا"

أعلن موسم الرياض مجانية الدخول إلى منطقتي "بوليفارد رياض سيتي" و"ونتروندرلاند" في 22 الشهر الجاري، لكل زائر يرتدي أزياء يوم التأسيس، مع مجانية الدخول للأطفال من عمر 12 سنةً فأقل، وذلك تحت شعار "من يوم بدينا والأناقة منا وفينا"، كما أعلن مجانية الدخول يوميًا إلى منطقة "ونتروندرلاند" للأطفال من عمر 12 سنة فأقل.

ويمثل زي المنطقة الوسطى ثلاثة أشكال؛ الأول للرجال: عقال، غترة، دقلة؛ والثاني: عقال، غترة، المردون، خنجر، ثوب؛ والثالث: عقال، غترة، دقلة، محزم، ثوب. أما ملابس النساء فالأول: برقع، شيلة، مطقع، حزام، والثاني: هامة، بشت، كرته، شنطة، والثالث: بخنق.

ويتألف زي المنطقة الشمالية من شكلين من اللباس؛ الأول للرجال: عقال، شماغ، دقلة؛ والثاني: عقال، غترة، دقلة. أما ملابس النساء فالأول: شيلة، المحوثل، والثاني: المحوثل. وفي المنطقة الجنوبية أيضًا في شكلين من اللباس؛ الأول للرجال: الصمادة، الجبة، محزم، خنجر؛ والثاني: الشبلة، الجبة. أما ملابس النساء فالأول: شيلة، السدرة، والثاني: شيلة، السدرة.

ويضم زي المنطقة الشرقية شكلين من اللباس؛ الأول للرجال: عقال، غترة، البشت؛ والثاني: عقال، غترة، البشت. أما ملابس النساء فالأول: شيلة، النشل، والثاني: النشل. فيما يتمثل زي المنطقة الغربية في شكلين من اللباس؛ الأول للرجال: عقال، شماغ، السديري، ثوب؛ والثاني: عقال، شماغ، السديري، ثوب. أما النساء فالأول: شيلة، المسدح، والثاني: شيلة، المسدح.

يوم التأسيس موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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22 الشهر الجاري.. موسم الرياض يعلن مجانية الدخول لـ"بوليفارد رياض سيتي" و"ونتروندرلاند" لمرتدي أزياء يوم التأسيس
سبق

أعلن موسم الرياض مجانية الدخول إلى منطقتي "بوليفارد رياض سيتي" و"ونتروندرلاند" في 22 الشهر الجاري، لكل زائر يرتدي أزياء يوم التأسيس، مع مجانية الدخول للأطفال من عمر 12 سنةً فأقل، وذلك تحت شعار "من يوم بدينا والأناقة منا وفينا"، كما أعلن مجانية الدخول يوميًا إلى منطقة "ونتروندرلاند" للأطفال من عمر 12 سنة فأقل.

ويمثل زي المنطقة الوسطى ثلاثة أشكال؛ الأول للرجال: عقال، غترة، دقلة؛ والثاني: عقال، غترة، المردون، خنجر، ثوب؛ والثالث: عقال، غترة، دقلة، محزم، ثوب. أما ملابس النساء فالأول: برقع، شيلة، مطقع، حزام، والثاني: هامة، بشت، كرته، شنطة، والثالث: بخنق.

ويتألف زي المنطقة الشمالية من شكلين من اللباس؛ الأول للرجال: عقال، شماغ، دقلة؛ والثاني: عقال، غترة، دقلة. أما ملابس النساء فالأول: شيلة، المحوثل، والثاني: المحوثل. وفي المنطقة الجنوبية أيضًا في شكلين من اللباس؛ الأول للرجال: الصمادة، الجبة، محزم، خنجر؛ والثاني: الشبلة، الجبة. أما ملابس النساء فالأول: شيلة، السدرة، والثاني: شيلة، السدرة.

ويضم زي المنطقة الشرقية شكلين من اللباس؛ الأول للرجال: عقال، غترة، البشت؛ والثاني: عقال، غترة، البشت. أما ملابس النساء فالأول: شيلة، النشل، والثاني: النشل. فيما يتمثل زي المنطقة الغربية في شكلين من اللباس؛ الأول للرجال: عقال، شماغ، السديري، ثوب؛ والثاني: عقال، شماغ، السديري، ثوب. أما النساء فالأول: شيلة، المسدح، والثاني: شيلة، المسدح.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:20 AM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:29 PM

22 الشهر الجاري.. موسم الرياض يعلن مجانية الدخول لـ"بوليفارد رياض سيتي" و"ونتروندرلاند" لمرتدي أزياء يوم التأسيس

تحت شعار "من يوم بدينا والأناقة منا وفينا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن موسم الرياض مجانية الدخول إلى منطقتي "بوليفارد رياض سيتي" و"ونتروندرلاند" في 22 الشهر الجاري، لكل زائر يرتدي أزياء يوم التأسيس، مع مجانية الدخول للأطفال من عمر 12 سنةً فأقل، وذلك تحت شعار "من يوم بدينا والأناقة منا وفينا"، كما أعلن مجانية الدخول يوميًا إلى منطقة "ونتروندرلاند" للأطفال من عمر 12 سنة فأقل.

ويمثل زي المنطقة الوسطى ثلاثة أشكال؛ الأول للرجال: عقال، غترة، دقلة؛ والثاني: عقال، غترة، المردون، خنجر، ثوب؛ والثالث: عقال، غترة، دقلة، محزم، ثوب. أما ملابس النساء فالأول: برقع، شيلة، مطقع، حزام، والثاني: هامة، بشت، كرته، شنطة، والثالث: بخنق.

ويتألف زي المنطقة الشمالية من شكلين من اللباس؛ الأول للرجال: عقال، شماغ، دقلة؛ والثاني: عقال، غترة، دقلة. أما ملابس النساء فالأول: شيلة، المحوثل، والثاني: المحوثل. وفي المنطقة الجنوبية أيضًا في شكلين من اللباس؛ الأول للرجال: الصمادة، الجبة، محزم، خنجر؛ والثاني: الشبلة، الجبة. أما ملابس النساء فالأول: شيلة، السدرة، والثاني: شيلة، السدرة.

ويضم زي المنطقة الشرقية شكلين من اللباس؛ الأول للرجال: عقال، غترة، البشت؛ والثاني: عقال، غترة، البشت. أما ملابس النساء فالأول: شيلة، النشل، والثاني: النشل. فيما يتمثل زي المنطقة الغربية في شكلين من اللباس؛ الأول للرجال: عقال، شماغ، السديري، ثوب؛ والثاني: عقال، شماغ، السديري، ثوب. أما النساء فالأول: شيلة، المسدح، والثاني: شيلة، المسدح.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
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142 مليون ..

142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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