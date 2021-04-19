النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 970 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 896 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان

توزيع 3 آلاف سلة غذائية متكاملة على المحتاجين في 27 مدينة وقرية

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين في باكستان عام 1442هـ. وذلك بمقر الملحقية الدينية في إسلام آباد.

وفي التفاصيل، جرت مراسم التدشين تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، والملحق الديني المكلف بالسفارة في باكستان متعب بن محمد الجديعي.

وأوضح السفير "المالكي" خلال التدشين أن برنامج تفطير الصائمين هو جزء من المشاريع التي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها باكستان، ويتمثل المشروع في توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية متكاملة، سيتم توزيعها على المحتاجين في 27 مدينة وقرية بجميع أنحاء باكستان، ويستفيد منها قرابة 30 ألف شخص وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه، رفع الوزير الباكستاني نور الحق قادري الشكر نيابةً عن رئيس الوزراء عمران خان، وحكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للمحتاجين في باكستان، منوهاً بجهود الملحقية الدينية في تنفيذ هذا البرنامج السنوي كل عام باختيار المستفيدين منه بطريقة مهنية؛ لكي يستفيد منه أكبر عدد من المستحقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان
سبق

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين في باكستان عام 1442هـ. وذلك بمقر الملحقية الدينية في إسلام آباد.

وفي التفاصيل، جرت مراسم التدشين تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، والملحق الديني المكلف بالسفارة في باكستان متعب بن محمد الجديعي.

وأوضح السفير "المالكي" خلال التدشين أن برنامج تفطير الصائمين هو جزء من المشاريع التي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها باكستان، ويتمثل المشروع في توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية متكاملة، سيتم توزيعها على المحتاجين في 27 مدينة وقرية بجميع أنحاء باكستان، ويستفيد منها قرابة 30 ألف شخص وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه، رفع الوزير الباكستاني نور الحق قادري الشكر نيابةً عن رئيس الوزراء عمران خان، وحكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للمحتاجين في باكستان، منوهاً بجهود الملحقية الدينية في تنفيذ هذا البرنامج السنوي كل عام باختيار المستفيدين منه بطريقة مهنية؛ لكي يستفيد منه أكبر عدد من المستحقين.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
03:00 PM

"الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان

توزيع 3 آلاف سلة غذائية متكاملة على المحتاجين في 27 مدينة وقرية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
172

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، ممثلةً بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين في باكستان عام 1442هـ. وذلك بمقر الملحقية الدينية في إسلام آباد.

وفي التفاصيل، جرت مراسم التدشين تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وحضور وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري، والملحق الديني المكلف بالسفارة في باكستان متعب بن محمد الجديعي.

وأوضح السفير "المالكي" خلال التدشين أن برنامج تفطير الصائمين هو جزء من المشاريع التي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها باكستان، ويتمثل المشروع في توزيع ثلاثة آلاف سلة غذائية متكاملة، سيتم توزيعها على المحتاجين في 27 مدينة وقرية بجميع أنحاء باكستان، ويستفيد منها قرابة 30 ألف شخص وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه، رفع الوزير الباكستاني نور الحق قادري الشكر نيابةً عن رئيس الوزراء عمران خان، وحكومة وشعب باكستان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للمحتاجين في باكستان، منوهاً بجهود الملحقية الدينية في تنفيذ هذا البرنامج السنوي كل عام باختيار المستفيدين منه بطريقة مهنية؛ لكي يستفيد منه أكبر عدد من المستحقين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,221
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,104
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,486
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,506

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة