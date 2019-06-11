"جوازات عسير" تنجز 2048 عملية خلال إجازة عيد الفطر

تنوّعت بين خدمات التأشيرات وتجديد هوية مقيم وتغيير المهنة

كشف مدير جوازات منطقة عسير المكلّف العميد سعد بن إبراهيم الحسين؛ عن إنجاز إدارة جوازات المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ، 2048 عملية للحالات الطارئة، خلال الفترة من 25 / 9 / 1440هـ، حتى 5 / 10 / 1440هـ.

واشتملت العمليات المنفّذة على عديد من الخدمات وتنوّعت ما بين خدمات التأشيرات بأنواعها كافة، وكذلك إصدار وتجديد هوية مقيم، وتغيير المهنة، ونقل الكفالة، وخدمات جواز السفر السعودي ما بين إصدارٍ وتجديد.

وأضاف العميد الحسين: يأتي ذلك بناءً على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ الذي وجّه باستمرارية العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لإنهاء طلبات المراجعين من مواطنين ومقيمين دون تأخيرٍ وللحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.