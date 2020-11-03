النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترامب: سأظل في البيت الأبيض 4 سنوات جديدة

قال: "سنحقق الفوز مجدداً.. لنجعل أميركا عظيمة مجدداً"

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تفاؤله بالفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي يخوضها أمام خصمه جو بايدن، قائلاً إنه "سيظل 4 سنوات جديدة في البيت الأبيض".

وفي مؤتمر صحفي اختتم به ترامب حملته الانتخابية قبل ساعات من بدء التصويت، توقع أن يحقق "فوزاً رائعاً"، مضيفاً: "سنحقق الفوز مجدداً.. وسنفوز بولاية جديدة".

وأشار ترامب إلى أنه حقق أرقاماً اقتصادية "رائعة" خلال سنوات حكمه، منوهاً إلى أنه في حال فوزه "فسيدعم القطاع الصناعي في البلاد".

واستطرد في حديثه وهو يرتدي قبعة تحمل شعار حملته الانتخابية "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً": "لقد حققنا تقدماً على صعيد الناتج المحلي".

وفي هذا السياق، اتهم الرئيس الأميركي غريمه في الانتخابات، جو بايدن، بأنه "يريد رفع الضرائب على الشعب الأميركي".

ووفق "سكاي نيوز" فيما يتعلق بقوانين الهجرة وأمن الحدود الأميركية، قال: "سنواصل بناء الجدار مع المكسيك"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إدارته توافق على استقبال الأجانب "شرط التزامهم بالقوانين".

دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ترامب: سأظل في البيت الأبيض 4 سنوات جديدة
سبق

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تفاؤله بالفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي يخوضها أمام خصمه جو بايدن، قائلاً إنه "سيظل 4 سنوات جديدة في البيت الأبيض".

وفي مؤتمر صحفي اختتم به ترامب حملته الانتخابية قبل ساعات من بدء التصويت، توقع أن يحقق "فوزاً رائعاً"، مضيفاً: "سنحقق الفوز مجدداً.. وسنفوز بولاية جديدة".

وأشار ترامب إلى أنه حقق أرقاماً اقتصادية "رائعة" خلال سنوات حكمه، منوهاً إلى أنه في حال فوزه "فسيدعم القطاع الصناعي في البلاد".

واستطرد في حديثه وهو يرتدي قبعة تحمل شعار حملته الانتخابية "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً": "لقد حققنا تقدماً على صعيد الناتج المحلي".

وفي هذا السياق، اتهم الرئيس الأميركي غريمه في الانتخابات، جو بايدن، بأنه "يريد رفع الضرائب على الشعب الأميركي".

ووفق "سكاي نيوز" فيما يتعلق بقوانين الهجرة وأمن الحدود الأميركية، قال: "سنواصل بناء الجدار مع المكسيك"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إدارته توافق على استقبال الأجانب "شرط التزامهم بالقوانين".

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
09:18 AM

ترامب: سأظل في البيت الأبيض 4 سنوات جديدة

قال: "سنحقق الفوز مجدداً.. لنجعل أميركا عظيمة مجدداً"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,924

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تفاؤله بالفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي يخوضها أمام خصمه جو بايدن، قائلاً إنه "سيظل 4 سنوات جديدة في البيت الأبيض".

وفي مؤتمر صحفي اختتم به ترامب حملته الانتخابية قبل ساعات من بدء التصويت، توقع أن يحقق "فوزاً رائعاً"، مضيفاً: "سنحقق الفوز مجدداً.. وسنفوز بولاية جديدة".

وأشار ترامب إلى أنه حقق أرقاماً اقتصادية "رائعة" خلال سنوات حكمه، منوهاً إلى أنه في حال فوزه "فسيدعم القطاع الصناعي في البلاد".

واستطرد في حديثه وهو يرتدي قبعة تحمل شعار حملته الانتخابية "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً": "لقد حققنا تقدماً على صعيد الناتج المحلي".

وفي هذا السياق، اتهم الرئيس الأميركي غريمه في الانتخابات، جو بايدن، بأنه "يريد رفع الضرائب على الشعب الأميركي".

ووفق "سكاي نيوز" فيما يتعلق بقوانين الهجرة وأمن الحدود الأميركية، قال: "سنواصل بناء الجدار مع المكسيك"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إدارته توافق على استقبال الأجانب "شرط التزامهم بالقوانين".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,473
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,845
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,843
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,946

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة