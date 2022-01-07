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"الصحة": تسجيل 3575 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 817 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 3575 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 817 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 7 يناير 2022، تسجيل 3575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 572225 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 817 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 544978 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8890 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 117 حالة.

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"الصحة": تسجيل 3575 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 817 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 7 يناير 2022، تسجيل 3575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 572225 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 817 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 544978 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8890 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 117 حالة.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
12:39 PM

"الصحة": تسجيل 3575 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 817 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
7,521

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 7 يناير 2022، تسجيل 3575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 572225 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 817 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 544978 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8890 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 117 حالة.

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142 مليون ..

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20 أكتوبر
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