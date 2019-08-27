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جولة رسمية على مراكز "الأمر بالمعروف" بمكة لتذليل العقبات

متابعة للخطط والحملات التوعوية والاستماع لطلبات المنسوبين

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، بجولة ميدانية على مراكز هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة للاطلاع على العمل الميداني والتوعوي ومتابعة تنفيذ خطة الفرع الميدانية والتوعوية في تفعيل ونشر الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة، والاستماع لطلبات منسوبي الهيئة وتذليل جميع العقبات للارتقاء بالعمل.

وأكد "العمري" أهمية التمركز الميداني في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مركزاً على بذل التوجيه والنصح بالحكمة واللين والرفق وحث الناس على الالتزام بالآداب الشرعية والبعد عن المخالفات السلوكية، مبيناً فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

كما أشاد بالدعم الذي يحظى به فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، وبالمتابعة المستمرة من الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، للقيام بواجب الأمر بالمعروف وتأدية العمل؛ تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أيدهما الله.

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جولة رسمية على مراكز "الأمر بالمعروف" بمكة لتذليل العقبات
سبق

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، بجولة ميدانية على مراكز هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة للاطلاع على العمل الميداني والتوعوي ومتابعة تنفيذ خطة الفرع الميدانية والتوعوية في تفعيل ونشر الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة، والاستماع لطلبات منسوبي الهيئة وتذليل جميع العقبات للارتقاء بالعمل.

وأكد "العمري" أهمية التمركز الميداني في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مركزاً على بذل التوجيه والنصح بالحكمة واللين والرفق وحث الناس على الالتزام بالآداب الشرعية والبعد عن المخالفات السلوكية، مبيناً فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

كما أشاد بالدعم الذي يحظى به فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، وبالمتابعة المستمرة من الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، للقيام بواجب الأمر بالمعروف وتأدية العمل؛ تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أيدهما الله.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
04:54 PM

جولة رسمية على مراكز "الأمر بالمعروف" بمكة لتذليل العقبات

متابعة للخطط والحملات التوعوية والاستماع لطلبات المنسوبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، بجولة ميدانية على مراكز هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة للاطلاع على العمل الميداني والتوعوي ومتابعة تنفيذ خطة الفرع الميدانية والتوعوية في تفعيل ونشر الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة، والاستماع لطلبات منسوبي الهيئة وتذليل جميع العقبات للارتقاء بالعمل.

وأكد "العمري" أهمية التمركز الميداني في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مركزاً على بذل التوجيه والنصح بالحكمة واللين والرفق وحث الناس على الالتزام بالآداب الشرعية والبعد عن المخالفات السلوكية، مبيناً فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم في محاربة الأفكار الضالة والهدامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

كما أشاد بالدعم الذي يحظى به فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، وبالمتابعة المستمرة من الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، للقيام بواجب الأمر بالمعروف وتأدية العمل؛ تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أيدهما الله.

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