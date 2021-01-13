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المدير الفني لاتحاد القدم يزور برنامج الابتعاث في إسبانيا

زار اليوم الأربعاء 13 يناير الجاري الروماني ايوان لوبيسكو المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، معسكر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في مدينة سالو الإسبانية، والتقى خلال زيارته بالجهاز الفني والإداري واللاعبين، واطلع لوبيسكو على البرنامج المعد للاعبين والتدريبات اليومية، ومحتوى المحاضرات الفنية والتطويرية.

من جهته قال الروماني ايوان لوبيسكو المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم: "بدأت في زيارة منتخبات الشباب منذ شهرين للوقوف على المواهب الصاعدة؛ ولهذا السبب أنا هنا في سالو لمتابعة لاعبي البرنامج الذين يزخرون بمؤهلات عالية وجميعهم موهوبون للغاية، لكن الموهبة وحدها لا تكفي بل يجب العمل مع التركيز العالي والإصغاء إلى المدربين، وأنا متأكد أن مستقبلهم سيكون مشرقًا سواء مع المنتخب الوطني أو على صعيد الأندية".

وتأتي الزيارة في ضوء التعـاون المستمر بيـن إدارة البرنامـج والاتحاد السعودي لكرة القدم، لرسم خطة متكاملة لإعداد لاعبين محترفين ومؤهلين لخدمة الكرة السعودية تنفيذًا لأهداف البرنامج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المدير الفني لاتحاد القدم يزور برنامج الابتعاث في إسبانيا
سبق

زار اليوم الأربعاء 13 يناير الجاري الروماني ايوان لوبيسكو المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، معسكر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في مدينة سالو الإسبانية، والتقى خلال زيارته بالجهاز الفني والإداري واللاعبين، واطلع لوبيسكو على البرنامج المعد للاعبين والتدريبات اليومية، ومحتوى المحاضرات الفنية والتطويرية.

من جهته قال الروماني ايوان لوبيسكو المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم: "بدأت في زيارة منتخبات الشباب منذ شهرين للوقوف على المواهب الصاعدة؛ ولهذا السبب أنا هنا في سالو لمتابعة لاعبي البرنامج الذين يزخرون بمؤهلات عالية وجميعهم موهوبون للغاية، لكن الموهبة وحدها لا تكفي بل يجب العمل مع التركيز العالي والإصغاء إلى المدربين، وأنا متأكد أن مستقبلهم سيكون مشرقًا سواء مع المنتخب الوطني أو على صعيد الأندية".

وتأتي الزيارة في ضوء التعـاون المستمر بيـن إدارة البرنامـج والاتحاد السعودي لكرة القدم، لرسم خطة متكاملة لإعداد لاعبين محترفين ومؤهلين لخدمة الكرة السعودية تنفيذًا لأهداف البرنامج.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
07:34 PM

المدير الفني لاتحاد القدم يزور برنامج الابتعاث في إسبانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار اليوم الأربعاء 13 يناير الجاري الروماني ايوان لوبيسكو المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم، معسكر برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم في مدينة سالو الإسبانية، والتقى خلال زيارته بالجهاز الفني والإداري واللاعبين، واطلع لوبيسكو على البرنامج المعد للاعبين والتدريبات اليومية، ومحتوى المحاضرات الفنية والتطويرية.

من جهته قال الروماني ايوان لوبيسكو المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم: "بدأت في زيارة منتخبات الشباب منذ شهرين للوقوف على المواهب الصاعدة؛ ولهذا السبب أنا هنا في سالو لمتابعة لاعبي البرنامج الذين يزخرون بمؤهلات عالية وجميعهم موهوبون للغاية، لكن الموهبة وحدها لا تكفي بل يجب العمل مع التركيز العالي والإصغاء إلى المدربين، وأنا متأكد أن مستقبلهم سيكون مشرقًا سواء مع المنتخب الوطني أو على صعيد الأندية".

وتأتي الزيارة في ضوء التعـاون المستمر بيـن إدارة البرنامـج والاتحاد السعودي لكرة القدم، لرسم خطة متكاملة لإعداد لاعبين محترفين ومؤهلين لخدمة الكرة السعودية تنفيذًا لأهداف البرنامج.

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