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"بلدية بارق" تفتح شوارع مخطط الخبت رقم 26

باشرت المسح والفتح تمهيدًا للسفلتة والرصف والإنارة

شرعت بلدية محافظة بارق بالبدء في فتح شوارع مخطط خبت آل حجري رقم ٢٦ وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

وقد باشر مهندسو ومساحو البلدية بتنزيل الشوارع على الطبيعة وبدأت المعدات بأعمال المسح والفتح تمهيدًا لاعتمادات السفلتة والرصف والإنارة في المستقبل.


وقد شهد مخطط خبت آل حجري رقم ١٠ نهضة عمرانية بعدما قامت البلدية بأعمال السفلتة والرصف والإنارة لشوارعه وهو ما تهدف البلدية إلى مواصلته في مخطط ٢٦.

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"بلدية بارق" تفتح شوارع مخطط الخبت رقم 26
سبق

شرعت بلدية محافظة بارق بالبدء في فتح شوارع مخطط خبت آل حجري رقم ٢٦ وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

وقد باشر مهندسو ومساحو البلدية بتنزيل الشوارع على الطبيعة وبدأت المعدات بأعمال المسح والفتح تمهيدًا لاعتمادات السفلتة والرصف والإنارة في المستقبل.


وقد شهد مخطط خبت آل حجري رقم ١٠ نهضة عمرانية بعدما قامت البلدية بأعمال السفلتة والرصف والإنارة لشوارعه وهو ما تهدف البلدية إلى مواصلته في مخطط ٢٦.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
11:42 PM

"بلدية بارق" تفتح شوارع مخطط الخبت رقم 26

باشرت المسح والفتح تمهيدًا للسفلتة والرصف والإنارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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شرعت بلدية محافظة بارق بالبدء في فتح شوارع مخطط خبت آل حجري رقم ٢٦ وذلك بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومتابعة من رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي.

وقد باشر مهندسو ومساحو البلدية بتنزيل الشوارع على الطبيعة وبدأت المعدات بأعمال المسح والفتح تمهيدًا لاعتمادات السفلتة والرصف والإنارة في المستقبل.


وقد شهد مخطط خبت آل حجري رقم ١٠ نهضة عمرانية بعدما قامت البلدية بأعمال السفلتة والرصف والإنارة لشوارعه وهو ما تهدف البلدية إلى مواصلته في مخطط ٢٦.

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