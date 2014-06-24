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زيارة غير معلنة.. وفد عسكري مصري رفيع يبحث في السودان أزمة سد النهضة

بعد أسبوع من توجه رئيس المخابرات إلى الخرطوم

نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الخميس، أن وفداً عسكرياً رفيع المستوى بقيادة رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد حجازي، زار الخرطوم أمس.

وأوضحت المصادر أن "الزيارة المفاجئة كانت تهدف لإجراء محادثات مشتركة مع محمد عثمان الحسين رئيس الأركان السوداني، بشأن تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب بحث بعض الأنشطة العسكرية المشتركة".

وأضافت أن "حجازي"، كان أنهى زيارة أخرى غير متوقعة إلى الكونغو.

ورجحت المصادر أن تلك الجولة تهدف لدعم موقف موحد، استناداً إلى الاتفاقات الموقعة مسبقاً.

وزار رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الخرطوم مطلع الأسبوع الجاري، والتقى رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لبحث أزمة سد النهضة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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زيارة غير معلنة.. وفد عسكري مصري رفيع يبحث في السودان أزمة سد النهضة
سبق

نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الخميس، أن وفداً عسكرياً رفيع المستوى بقيادة رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد حجازي، زار الخرطوم أمس.

وأوضحت المصادر أن "الزيارة المفاجئة كانت تهدف لإجراء محادثات مشتركة مع محمد عثمان الحسين رئيس الأركان السوداني، بشأن تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب بحث بعض الأنشطة العسكرية المشتركة".

وأضافت أن "حجازي"، كان أنهى زيارة أخرى غير متوقعة إلى الكونغو.

ورجحت المصادر أن تلك الجولة تهدف لدعم موقف موحد، استناداً إلى الاتفاقات الموقعة مسبقاً.

وزار رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الخرطوم مطلع الأسبوع الجاري، والتقى رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لبحث أزمة سد النهضة.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
03:27 PM

زيارة غير معلنة.. وفد عسكري مصري رفيع يبحث في السودان أزمة سد النهضة

بعد أسبوع من توجه رئيس المخابرات إلى الخرطوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الخميس، أن وفداً عسكرياً رفيع المستوى بقيادة رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد حجازي، زار الخرطوم أمس.

وأوضحت المصادر أن "الزيارة المفاجئة كانت تهدف لإجراء محادثات مشتركة مع محمد عثمان الحسين رئيس الأركان السوداني، بشأن تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، إلى جانب بحث بعض الأنشطة العسكرية المشتركة".

وأضافت أن "حجازي"، كان أنهى زيارة أخرى غير متوقعة إلى الكونغو.

ورجحت المصادر أن تلك الجولة تهدف لدعم موقف موحد، استناداً إلى الاتفاقات الموقعة مسبقاً.

وزار رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الخرطوم مطلع الأسبوع الجاري، والتقى رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لبحث أزمة سد النهضة.

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