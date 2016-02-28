قصة الخادمة التي أصبحت مديرة مهمة "ناسا" للمريخ

وصلت أمريكا ومعها 300 دولار ولم تكن تتحدث الإنجليزية بتاتا

وصلت إلى الولايات المتحدة في سن الـ17 من عمرها، ولم تكن تتحدث الإنجليزية بتاتا، وكان بحوزتها فقط 300 دولار، إلا أنها ثابرت، وانتهى بها الأمر لتكون قائدة في واحدة من أهم رحلات الفضاء على الإطلاق.

هي ديانا تروجيلو، القائدة في المهمة "بيرسيفيرنس" التابعة لوكالة "ناسا" لاستكشاف كوكب المريخ، التي قالت في مقابلة مع شبكة "سي بي أس"، إنها غادرت بلادها كولومبيا بعد طلاق والديها، واضطرت بعد وصولها إلى الولايات المتحدة للعمل بتنظيف المنازل لتغطية تكاليف دراستها في تخصص هندسة الفضاء، التي أهلتها للانضمام لوكالة "ناسا" في 2007، حسب موقع " الحرة".

وقالت: "رأيت كل شيء يأتي في طريقي كفرصة"، متذكرة ما كان يجول بخاطرها أثناء قيامها بالأعمال المنزلية التي اضطرت للقيام بها لدى وصولها الولايات المتحدة الأمريكية.

إلا أنها أكدت أن كل ما مرت به كان سببا لسعادتها، وكانت عندما تخاطب نفسها كانت تقول: "أنا سعيدة لأنني أملك وظيفة، ويمكنني شراء الطعام ولدي منزل للنوم".

وكانت تروجيلو قد قالت في مقابلة سابقة: "ولدت ونشأت في كولومبيا، وكان هناك الكثير من العنف في بلدي، لذلك كان المكان الآمن بالنسبة لي هو النظر إلى السماء والنجوم"، ما أوصلها لقيادة مهمة غير مسبوقة بين تلك النجوم فعلا.

وتطمح في تجربتها الجديدة إلى "فهم ما إذا كنا وحدنا في هذا الكون"، متوقعة "إمكانية الإجابة عن هذا السؤال قريبا"، وفقا للشبكة.

وأكدت في حديثها أن تجربتها كمهاجرة في وقت مبكر من حياتها تحفزها دوما لتقديم أفضل ما لديها، لا سيما وأنها أتت من بلد تعتبر الفرص فيه محدودة.

وأوضحت العالمة الشابة أيضا أن أحد الحوافز التي دفعتها لدخول عالم الفضاء كان سعيها "لإثبات خطأ" بعض أفراد عائلتها، خاصة الذكور، الذين استبعدوا أن تكون قادرة على تحقيق أحلامها بهذا المجال.

وقالت: "منحتني الحياة دائما الفرص المناسبة لي، لذا سنرى ما الذي سيأتي بعد ذلك".

وشكلت قصة نجاح تروجيلو مصدر إلهام للبعض، حتى إن الكاتبة الأمريكية كاري كورنيل، تناولت قصتها في كتاب "مهندسة مختبر علوم المريخ".



ووفقا لحسابها على تويتر، شاركت تروجيلو في مهام فضائية سابقة، منها قيادة المركبة "كيوريوسيتي" إلى المريخ عامي 2011 و 2012.