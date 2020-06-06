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"الزكاة والدخل" تحقّق معدلات مرتفعة في خدمة العملاء خلال مايو

مركز الاتصال الموحد 19993 تلَقّى 25 ألف مكالمة على مدار الشهر

حققت الهيئة العامة للزكاة والدخل معدلات مرتفعة في خدمة عملاء الهيئة خلال شهر مايو الماضي المتزامن مع شهر رمضان المبارك، وظهر ذلك في أرقام خدمة المكلفين عبر القنوات التواصلية المتعددة للإجابة عن استفسارات المكلفين واستقبال مقترحاتهم ومعالجة شكاواهم.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993 تلَقّى 24.906 مكالمة خلال شهر مايو الماضي، بمتوسط رد على العميل بلغت مدته ست ثوانٍ، فيما استقبل حساب خدمة العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care) 23.268 رسالة جرى التجاوب معها بمتوسط سرعة ردّ قدره تسع دقائق، بينما استقبلت الهيئة محادثات فورية مع المكلفين من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa) بلغ عددها 11.084 محادثة ومتوسط سرعة الرد عليها 22 ثانية.

ويأتي هذا الأداء من مركز الاتصال الموحد بمختلف قنواته التواصلية في ظل استمرار عمل المركز خلال أيام عيد الفطر المبارك للتجاوب مع اتصالات المستفيدين من خدمات الهيئة، وبعد إطلاق ميزة دفع الزكاة من خلال خدمة "زكاتي" الاختيارية للأفراد عبر الهاتف مطلع شهر رمضان المبارك، في خطوة تتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد الإقرارات الزكوية والضريبية خلال شهر مايو الماضي 23.965 إقراراً، فيما نفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل سلسلة من الزيارات التفتيشية في الأسواق المحلية للتأكد من امتثال المكلفين للأحكام الضريبية، بلغ عددها 3.359 زيارة شملت محلات البيع بالتجزئة والمطاعم والتبغ ومشتقاته، وقد أسفرت الزيارات عن تسجيل 733 مخالفة تمَثّل معظمها في عدم وجود رقم ضريبي، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير، وعدم وجود الختم الضريبي على منتجات التبغ.

وفي سياق الجهود التواصلية لنشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، نفذت الهيئة سبع ورش عمل لتوعية المكلفين بالأحكام الضريبية في المملكة، تناولت تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، وتعريف بمبادرات الهيئة لدعم القطاع الخاص، وتسعير المعاملات، وتطبيقات الزكاة وإجراءاتها في المملكة، وضريبة الاستقطاع.

الزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والدخل" تحقّق معدلات مرتفعة في خدمة العملاء خلال مايو
سبق

حققت الهيئة العامة للزكاة والدخل معدلات مرتفعة في خدمة عملاء الهيئة خلال شهر مايو الماضي المتزامن مع شهر رمضان المبارك، وظهر ذلك في أرقام خدمة المكلفين عبر القنوات التواصلية المتعددة للإجابة عن استفسارات المكلفين واستقبال مقترحاتهم ومعالجة شكاواهم.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993 تلَقّى 24.906 مكالمة خلال شهر مايو الماضي، بمتوسط رد على العميل بلغت مدته ست ثوانٍ، فيما استقبل حساب خدمة العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care) 23.268 رسالة جرى التجاوب معها بمتوسط سرعة ردّ قدره تسع دقائق، بينما استقبلت الهيئة محادثات فورية مع المكلفين من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa) بلغ عددها 11.084 محادثة ومتوسط سرعة الرد عليها 22 ثانية.

ويأتي هذا الأداء من مركز الاتصال الموحد بمختلف قنواته التواصلية في ظل استمرار عمل المركز خلال أيام عيد الفطر المبارك للتجاوب مع اتصالات المستفيدين من خدمات الهيئة، وبعد إطلاق ميزة دفع الزكاة من خلال خدمة "زكاتي" الاختيارية للأفراد عبر الهاتف مطلع شهر رمضان المبارك، في خطوة تتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد الإقرارات الزكوية والضريبية خلال شهر مايو الماضي 23.965 إقراراً، فيما نفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل سلسلة من الزيارات التفتيشية في الأسواق المحلية للتأكد من امتثال المكلفين للأحكام الضريبية، بلغ عددها 3.359 زيارة شملت محلات البيع بالتجزئة والمطاعم والتبغ ومشتقاته، وقد أسفرت الزيارات عن تسجيل 733 مخالفة تمَثّل معظمها في عدم وجود رقم ضريبي، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير، وعدم وجود الختم الضريبي على منتجات التبغ.

وفي سياق الجهود التواصلية لنشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، نفذت الهيئة سبع ورش عمل لتوعية المكلفين بالأحكام الضريبية في المملكة، تناولت تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، وتعريف بمبادرات الهيئة لدعم القطاع الخاص، وتسعير المعاملات، وتطبيقات الزكاة وإجراءاتها في المملكة، وضريبة الاستقطاع.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
03:11 PM

"الزكاة والدخل" تحقّق معدلات مرتفعة في خدمة العملاء خلال مايو

مركز الاتصال الموحد 19993 تلَقّى 25 ألف مكالمة على مدار الشهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت الهيئة العامة للزكاة والدخل معدلات مرتفعة في خدمة عملاء الهيئة خلال شهر مايو الماضي المتزامن مع شهر رمضان المبارك، وظهر ذلك في أرقام خدمة المكلفين عبر القنوات التواصلية المتعددة للإجابة عن استفسارات المكلفين واستقبال مقترحاتهم ومعالجة شكاواهم.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993 تلَقّى 24.906 مكالمة خلال شهر مايو الماضي، بمتوسط رد على العميل بلغت مدته ست ثوانٍ، فيما استقبل حساب خدمة العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care) 23.268 رسالة جرى التجاوب معها بمتوسط سرعة ردّ قدره تسع دقائق، بينما استقبلت الهيئة محادثات فورية مع المكلفين من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa) بلغ عددها 11.084 محادثة ومتوسط سرعة الرد عليها 22 ثانية.

ويأتي هذا الأداء من مركز الاتصال الموحد بمختلف قنواته التواصلية في ظل استمرار عمل المركز خلال أيام عيد الفطر المبارك للتجاوب مع اتصالات المستفيدين من خدمات الهيئة، وبعد إطلاق ميزة دفع الزكاة من خلال خدمة "زكاتي" الاختيارية للأفراد عبر الهاتف مطلع شهر رمضان المبارك، في خطوة تتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد الإقرارات الزكوية والضريبية خلال شهر مايو الماضي 23.965 إقراراً، فيما نفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل سلسلة من الزيارات التفتيشية في الأسواق المحلية للتأكد من امتثال المكلفين للأحكام الضريبية، بلغ عددها 3.359 زيارة شملت محلات البيع بالتجزئة والمطاعم والتبغ ومشتقاته، وقد أسفرت الزيارات عن تسجيل 733 مخالفة تمَثّل معظمها في عدم وجود رقم ضريبي، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير، وعدم وجود الختم الضريبي على منتجات التبغ.

وفي سياق الجهود التواصلية لنشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، نفذت الهيئة سبع ورش عمل لتوعية المكلفين بالأحكام الضريبية في المملكة، تناولت تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، وتعريف بمبادرات الهيئة لدعم القطاع الخاص، وتسعير المعاملات، وتطبيقات الزكاة وإجراءاتها في المملكة، وضريبة الاستقطاع.

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