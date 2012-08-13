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أين ومتى تنقل الحصى بعد رمي الجمار الثلاث؟.. "سبق" تجيب

ألف طن نُقلت العام الماضي و18 مليون حصاة في يوم العيد

كشف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي، عن آلية نقل الحصوات المتجمعة بقبو منشأة الجمرات ومكان وتاريخ نقلها.

وتفصيلًا، قال "كعكي" لـ"سبق": إن نقطة التجميع بقبو منشأة الجمرات والمجهزة بالمرافق المساندة لها، يتم خلالها رفع الحصوات عبر 6 سيور آلية تنتهي ببوابات إلكترونية؛ لتفريغها في شاحنات بعد انقضاء موسم الحج.

وأضاف: يتم نقلها إلى أودية بين مشعري مزدلفة وعرفات؛ لافتًا إلى أنه في يوم العاشر من ذي الحجة الجاري، قدرت الحصوات بعد رمي جمرة العقبة بـ18 مليون حصاة.

وأشار "كعكي" إلى أن كمية الحصوات المنقولة في مواسم الحج الماضية، وبعد اكتمال منشأة الجمرات تقدر بنحو 1000 طن.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أين ومتى تنقل الحصى بعد رمي الجمار الثلاث؟.. "سبق" تجيب
سبق

كشف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي، عن آلية نقل الحصوات المتجمعة بقبو منشأة الجمرات ومكان وتاريخ نقلها.

وتفصيلًا، قال "كعكي" لـ"سبق": إن نقطة التجميع بقبو منشأة الجمرات والمجهزة بالمرافق المساندة لها، يتم خلالها رفع الحصوات عبر 6 سيور آلية تنتهي ببوابات إلكترونية؛ لتفريغها في شاحنات بعد انقضاء موسم الحج.

وأضاف: يتم نقلها إلى أودية بين مشعري مزدلفة وعرفات؛ لافتًا إلى أنه في يوم العاشر من ذي الحجة الجاري، قدرت الحصوات بعد رمي جمرة العقبة بـ18 مليون حصاة.

وأشار "كعكي" إلى أن كمية الحصوات المنقولة في مواسم الحج الماضية، وبعد اكتمال منشأة الجمرات تقدر بنحو 1000 طن.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
01:02 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
03:05 PM

أين ومتى تنقل الحصى بعد رمي الجمار الثلاث؟.. "سبق" تجيب

ألف طن نُقلت العام الماضي و18 مليون حصاة في يوم العيد

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عبدالرزاق البجالي - بعثة المشاعر المقدّسة
1
16,582

كشف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي، عن آلية نقل الحصوات المتجمعة بقبو منشأة الجمرات ومكان وتاريخ نقلها.

وتفصيلًا، قال "كعكي" لـ"سبق": إن نقطة التجميع بقبو منشأة الجمرات والمجهزة بالمرافق المساندة لها، يتم خلالها رفع الحصوات عبر 6 سيور آلية تنتهي ببوابات إلكترونية؛ لتفريغها في شاحنات بعد انقضاء موسم الحج.

وأضاف: يتم نقلها إلى أودية بين مشعري مزدلفة وعرفات؛ لافتًا إلى أنه في يوم العاشر من ذي الحجة الجاري، قدرت الحصوات بعد رمي جمرة العقبة بـ18 مليون حصاة.

وأشار "كعكي" إلى أن كمية الحصوات المنقولة في مواسم الحج الماضية، وبعد اكتمال منشأة الجمرات تقدر بنحو 1000 طن.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,787
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,735
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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