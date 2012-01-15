أصدرت دولة تونغا، الواقعة في المحيط الهادي، تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، اليوم السبت، بعد ثورة بركان تحت البحر. وبحسب وكالة "أسوشيتد برس": كشف تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمواجًا كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية. وقالت خدمات الأرصاد الجوية في تونغا: إن تحذيرًا من حدوث "تسونامي" قد صدر في جميع أنحاء البلاد. وكانت ثورة البركان اليوم السبت هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات العنيفة لبركان هونغا تونغا هونغ هاباي.

تونغا تحذر من تسونامي بعد ثورة بركان تحت البحر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-15 أصدرت دولة تونغا، الواقعة في المحيط الهادي، تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، اليوم السبت، بعد ثورة بركان تحت البحر.



وبحسب وكالة "أسوشيتد برس": كشف تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمواجًا كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية.



وقالت خدمات الأرصاد الجوية في تونغا: إن تحذيرًا من حدوث "تسونامي" قد صدر في جميع أنحاء البلاد.



وكانت ثورة البركان اليوم السبت هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات العنيفة لبركان هونغا تونغا هونغ هاباي.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 12:28 PM

تونغا تحذر من تسونامي بعد ثورة بركان تحت البحر أمواج كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية





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أصدرت دولة تونغا، الواقعة في المحيط الهادي، تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، اليوم السبت، بعد ثورة بركان تحت البحر.



وبحسب وكالة "أسوشيتد برس": كشف تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمواجًا كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية.



وقالت خدمات الأرصاد الجوية في تونغا: إن تحذيرًا من حدوث "تسونامي" قد صدر في جميع أنحاء البلاد.



وكانت ثورة البركان اليوم السبت هي الأحدث في سلسلة من الانفجارات العنيفة لبركان هونغا تونغا هونغ هاباي.