الأخضر السعودي الأول لكرة السلة يتأهل لنهائي البطولة العربية

بعد أن كسب المنتخب المصري 69/70 .. لأول مرة

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة إلى نهائي البطولة العربية بعد فوزه على المنتخب المصري مستضيف البطولة بنتيجة 69/70 في اللقاء الذي أقيم اليوم على صاله ملعب القاهرة.

وقدم الأخضر مستوى مميزًا ورائعًا، نجح من خلاله في تحقيق الفوز على أقوى المنتخبات الإفريقية، وهو أول فوز يحققه على المنتخب المصري، كذلك لأول مرة يتأهل أخضر السلة للنهائي في البطولات العربية.