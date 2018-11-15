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الأخضر السعودي الأول لكرة السلة يتأهل لنهائي البطولة العربية

بعد أن كسب المنتخب المصري 69/70 .. لأول مرة

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة إلى نهائي البطولة العربية بعد فوزه على المنتخب المصري مستضيف البطولة بنتيجة 69/70 في اللقاء الذي أقيم اليوم على صاله ملعب القاهرة.

وقدم الأخضر مستوى مميزًا ورائعًا، نجح من خلاله في تحقيق الفوز على أقوى المنتخبات الإفريقية، وهو أول فوز يحققه على المنتخب المصري، كذلك لأول مرة يتأهل أخضر السلة للنهائي في البطولات العربية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر السعودي الأول لكرة السلة يتأهل لنهائي البطولة العربية
سبق

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة إلى نهائي البطولة العربية بعد فوزه على المنتخب المصري مستضيف البطولة بنتيجة 69/70 في اللقاء الذي أقيم اليوم على صاله ملعب القاهرة.

وقدم الأخضر مستوى مميزًا ورائعًا، نجح من خلاله في تحقيق الفوز على أقوى المنتخبات الإفريقية، وهو أول فوز يحققه على المنتخب المصري، كذلك لأول مرة يتأهل أخضر السلة للنهائي في البطولات العربية.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
09:44 PM

الأخضر السعودي الأول لكرة السلة يتأهل لنهائي البطولة العربية

بعد أن كسب المنتخب المصري 69/70 .. لأول مرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة إلى نهائي البطولة العربية بعد فوزه على المنتخب المصري مستضيف البطولة بنتيجة 69/70 في اللقاء الذي أقيم اليوم على صاله ملعب القاهرة.

وقدم الأخضر مستوى مميزًا ورائعًا، نجح من خلاله في تحقيق الفوز على أقوى المنتخبات الإفريقية، وهو أول فوز يحققه على المنتخب المصري، كذلك لأول مرة يتأهل أخضر السلة للنهائي في البطولات العربية.

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