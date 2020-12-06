تقنيات فريدة من "واتساب".. هنا كيفية تشغيلها بالخطوات

طرحها التطبيق عبر تحديث جديد يتضمن مجموعة من المميزات

طرح تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتساب"، تحديثًا جديدًا يتضمن مجموعة من الميزات والتقنيات الجديدة الفريدة من نوعها.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتساب" طرحت 4 تحديثات رئيسية لخلفيات الشاشة الخاصة بها، والتي تضمنت تقنيات مخصصة غير مسبوقة في تطبيقات التراسل.

وتضمنت تلك التحديثات إمكانية تخصيص خلفية شاشة لدردشة بعينها أو وضع خلفيات رسوم شعار مبتكرة أو خلفية من معرض الصور الخاص بك.

وجاءت أبرز تقنيات الخلفيات الجديدة على النحو التالي:

· خلفيات الدردشات المخصصة:

يمكن من خلالها جعل محادثتك الخاصة مميزة باستخدام خلفية مخصصة لأهم الدردشات الخاصة بك على واتساب للأشخاص المفضلين لديك.

· خلفيات رسومات الشعار المبتكرة:

يمكنك العثور على تلك الخلفيات ذات رسومات الشعار بألوان أكثر تنوعًا في تلك الخاصية.

· خلفيات مظلمة وفاتحة:

يمكن استغلال تقنية "الوضع المظلم" لإنتاج خلفيات مظلمة أو فاتحة على حسب الرغبة دون تغيير وضع الحساب كله إلى الوضع المظلم أو الفاتح.

· خلفيات متحركة:

يمكن من خلالها إضافة خلفيات لرسوم متحركة مبتكرة غير مسبوقة في عالم الدردشة.

كما طرح أيضًا "واتساب" تقنية جديدة مبتكرة للبحث المحسّن عن ملصقات بعينها، باستخدام نص أو رمز تعبيري أو تصفح أبرز الملصقات الشائعة.

وأضاف واتساب كذلك حزمة جديدة للملصقات المتحركة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، والتي تساعد على تنمية الوعي لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وجاءت تلك الملصقات الجديدة بـ9 لغات تقريبًا، وهي: الإنجليزية، والفرنسية، والعربية، والألمانية، والإندونيسية، والإيطالية، والبرتغالية، والروسية، والإسبانية، والتركية.

خطوات التشغيل

ويمكن تشغيل تلك التقنيات الجديدة المتميزة على واتساب عند اتباع الخطوات التالية:

· افتح دردشة فردية أو جماعية.

· لإضافة حزم ملصقات، انقر فوق أيقونة "أضف إيموجي" ثم اختر أيقونة "أضف ملصق".

· انقر فوق تنزيل بجوار حزمة الملصقات التي تريد تنزيلها، ولكن لاحظ حجم الملف حتى لا تستهلك بيانات الهاتف.

· ستظهر علامة اختيار خضراء بمجرد اكتمال التنزيل.

· اضغط على رجوع.

· ابحث عن الملصق الذي تريد إرساله وانقر عليه.

· بمجرد النقر فوق الملصق، سيتم إرساله تلقائيًّا وتفعيله كخلفية وما إلى ذلك من أمور.