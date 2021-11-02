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الشمراني عن "فيويتي": ليست جديدة و"البايلوكربين" معروف من عشرات السنين

قال: يمكن استخدامها مؤقتاً واستشارة الطبيب واجبة.. وهذه آثارها الجانبية

أصدرت الجمعية السعودية لطب العيون توضيحاً حول الاستفسارات العديدة الخاصة بقطرات "فيويتي" لتحسين النظر التي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدامها لتحسين النظر أثناء القراءة لمساعدة مَن يعاني من طول النظر الشيخوخي.

وأوضح الدكتور سعد بن مصلح الشمراني؛ استشاري طب العيون والجلوكوما، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب العيون، رئيس لجنة التوعية والتثقيف الصحي، أن هذه القطرة ليست جديدة، وأنها تحتوى على مادة البايلوكربين وهي علاج معروف من عشرات السنين، ويستخدم في علاج حالات من مرضى الجلوكوما ( الماء الأزرق).

ولفت الشمراني؛ أن آلية عمل هذه القطرة كونها تقوم بتضييق حدقة العين وتقليص العضلة الهدبية؛ ما يؤدي إلى تحسن بالنظر القريب، وكذلك تخفّض من ضغط العين.. وتحتاج هذه القطرة إلى نحو نصف ساعة لتعطي مفعولها، ويستمر أثرها لمدة في حدود 6 ساعات، ثم يعود النظر إلى ما كان عليه قبل استخدامها.

وأضاف أن هناك ملاحظات حول قطرة فيوتي (Vuity) وآثارها الجانبية، وذكر منها الشعور بالصداع، وخاصة في الأيام الأولى من استخدامها، واحمرار بالعين، مضيفاً أنه قد وجدت في بعض الدراسات أنها قد تسبّب أحياناً الانفصال الشبكي والتهاب الجسم الهدبي، وقد تسرّع من تطور مرض الماء الأبيض بالعين.

وقال الشمراني؛ إن هذه القطرة يمكن استخدامها لكل شخص يعاني طول النظر الشيخوخي كبديل مؤقت للنظارة، غير أنها غير مناسبة لكل مَن يعاني من التهاب داخل العين، وكذلك من لديه تاريخ مرضي بانفصال بالشبكية، ومن لديه ماء أبيض يؤثر في الرؤية ومَن لديه تحسّس من القطرة، وكذلك مَن لديه ضعف نظر، ويعمل في مكان إضاءته ضعيفة.

واختتم بأنه ينصح كل مَن يرغب في استخدام هذه القطرة استشارة طبيب عيون قبل استخدامها لتحديد مدى مناسبتها له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشمراني عن "فيويتي": ليست جديدة و"البايلوكربين" معروف من عشرات السنين
سبق

أصدرت الجمعية السعودية لطب العيون توضيحاً حول الاستفسارات العديدة الخاصة بقطرات "فيويتي" لتحسين النظر التي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدامها لتحسين النظر أثناء القراءة لمساعدة مَن يعاني من طول النظر الشيخوخي.

وأوضح الدكتور سعد بن مصلح الشمراني؛ استشاري طب العيون والجلوكوما، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب العيون، رئيس لجنة التوعية والتثقيف الصحي، أن هذه القطرة ليست جديدة، وأنها تحتوى على مادة البايلوكربين وهي علاج معروف من عشرات السنين، ويستخدم في علاج حالات من مرضى الجلوكوما ( الماء الأزرق).

ولفت الشمراني؛ أن آلية عمل هذه القطرة كونها تقوم بتضييق حدقة العين وتقليص العضلة الهدبية؛ ما يؤدي إلى تحسن بالنظر القريب، وكذلك تخفّض من ضغط العين.. وتحتاج هذه القطرة إلى نحو نصف ساعة لتعطي مفعولها، ويستمر أثرها لمدة في حدود 6 ساعات، ثم يعود النظر إلى ما كان عليه قبل استخدامها.

وأضاف أن هناك ملاحظات حول قطرة فيوتي (Vuity) وآثارها الجانبية، وذكر منها الشعور بالصداع، وخاصة في الأيام الأولى من استخدامها، واحمرار بالعين، مضيفاً أنه قد وجدت في بعض الدراسات أنها قد تسبّب أحياناً الانفصال الشبكي والتهاب الجسم الهدبي، وقد تسرّع من تطور مرض الماء الأبيض بالعين.

وقال الشمراني؛ إن هذه القطرة يمكن استخدامها لكل شخص يعاني طول النظر الشيخوخي كبديل مؤقت للنظارة، غير أنها غير مناسبة لكل مَن يعاني من التهاب داخل العين، وكذلك من لديه تاريخ مرضي بانفصال بالشبكية، ومن لديه ماء أبيض يؤثر في الرؤية ومَن لديه تحسّس من القطرة، وكذلك مَن لديه ضعف نظر، ويعمل في مكان إضاءته ضعيفة.

واختتم بأنه ينصح كل مَن يرغب في استخدام هذه القطرة استشارة طبيب عيون قبل استخدامها لتحديد مدى مناسبتها له.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
10:56 AM

الشمراني عن "فيويتي": ليست جديدة و"البايلوكربين" معروف من عشرات السنين

قال: يمكن استخدامها مؤقتاً واستشارة الطبيب واجبة.. وهذه آثارها الجانبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الجمعية السعودية لطب العيون توضيحاً حول الاستفسارات العديدة الخاصة بقطرات "فيويتي" لتحسين النظر التي وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدامها لتحسين النظر أثناء القراءة لمساعدة مَن يعاني من طول النظر الشيخوخي.

وأوضح الدكتور سعد بن مصلح الشمراني؛ استشاري طب العيون والجلوكوما، عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب العيون، رئيس لجنة التوعية والتثقيف الصحي، أن هذه القطرة ليست جديدة، وأنها تحتوى على مادة البايلوكربين وهي علاج معروف من عشرات السنين، ويستخدم في علاج حالات من مرضى الجلوكوما ( الماء الأزرق).

ولفت الشمراني؛ أن آلية عمل هذه القطرة كونها تقوم بتضييق حدقة العين وتقليص العضلة الهدبية؛ ما يؤدي إلى تحسن بالنظر القريب، وكذلك تخفّض من ضغط العين.. وتحتاج هذه القطرة إلى نحو نصف ساعة لتعطي مفعولها، ويستمر أثرها لمدة في حدود 6 ساعات، ثم يعود النظر إلى ما كان عليه قبل استخدامها.

وأضاف أن هناك ملاحظات حول قطرة فيوتي (Vuity) وآثارها الجانبية، وذكر منها الشعور بالصداع، وخاصة في الأيام الأولى من استخدامها، واحمرار بالعين، مضيفاً أنه قد وجدت في بعض الدراسات أنها قد تسبّب أحياناً الانفصال الشبكي والتهاب الجسم الهدبي، وقد تسرّع من تطور مرض الماء الأبيض بالعين.

وقال الشمراني؛ إن هذه القطرة يمكن استخدامها لكل شخص يعاني طول النظر الشيخوخي كبديل مؤقت للنظارة، غير أنها غير مناسبة لكل مَن يعاني من التهاب داخل العين، وكذلك من لديه تاريخ مرضي بانفصال بالشبكية، ومن لديه ماء أبيض يؤثر في الرؤية ومَن لديه تحسّس من القطرة، وكذلك مَن لديه ضعف نظر، ويعمل في مكان إضاءته ضعيفة.

واختتم بأنه ينصح كل مَن يرغب في استخدام هذه القطرة استشارة طبيب عيون قبل استخدامها لتحديد مدى مناسبتها له.

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