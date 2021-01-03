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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في باكستان.. 2272 إصابة جديدة و53 وفاة و1686 حالة شفاء

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 486634 حالة، منها 35663 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه تم تسجيل 1686 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 440660 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10311 حالة وفاة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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كورونا في باكستان.. 2272 إصابة جديدة و53 وفاة و1686 حالة شفاء
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 486634 حالة، منها 35663 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه تم تسجيل 1686 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 440660 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10311 حالة وفاة.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
05:10 PM

كورونا في باكستان.. 2272 إصابة جديدة و53 وفاة و1686 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2272 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس إلى 486634 حالة، منها 35663 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه تم تسجيل 1686 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 440660 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10311 حالة وفاة.

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