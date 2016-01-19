شاهد.. صورة "غزال صغير" يستظل بظل مركبة حكومية تعكس جهود "الأمن البيئي"

ترجمت صورة تم تداولها لـ"غزال صغير"، وهو يستظل بظل مركبة حكومية في أمان بإحدى المحميات الملكية؛ جهود القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الحفاظ على الكائنات الحية المهددة بالانقراض، والعمل على حمايتها من الصيد في بيئة آمنة.

وكان لسان حال "الغزال" في الصورة وهو يأخذ قسطًا من الراحة تحت "شعار قوات الأمن البيئي": "أشعر اليوم بالأمان الحقيقي، وهذا الشعار هو من يحميني، ويحمي كل كائن فطري حي، ولا خوف بعد اليوم، أنا في أمان".

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أطلق في عددٍ من المحميات الملكية، والمتنزهات الوطنية، مجموعة من الغزلان والظباء على عدة مراحل من أجل التعايش والتكاثر.

يُذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي تأسست في 18 سبتمبر 2018م، وتم تعيين العميد ركن ساهر بن محمد الحربي قائدًا لها، وبدأت القوات بالتوسع في افتتاح مراكز لها في جميع المحميات بالمملكة لضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية، ومنع دخول المحميات الملكية، ومعاقبة من يمارس الصيد فيها دون تصريح.