معلمون ومعلمات ينجحون في تعزيز تدريس التربية البدنية عن بُعد

تمكّن فريق سعودي من النجاح في تسهيل وتيسير تدريس التربية البدنية والصحية عبر منصة "مدرستي"، رغم جائحة كورونا، وما حتّمته المرحلة من استخدام التعليم عن بُعد، حيث عمل فريق التربية البدنية والصحية بتحويل مادة التربية البدنية من مادة ميدانية إلى مادة إلكترونية مثل بقية المواد الدراسية.

وأكد قائد فريق المبادرة الأستاذ ثامر هنيدي الوقداني أن الفكرة نشأت في ظل الظروف المصاحبة لجائحة كورونا، ورغبة من فريق العمل المكون من خمسة أعضاء في إثراء مادة التربية البدنية والصحية في السعودية، بعمل إثراءات لجميع مراحل التعليم العام، وكذلك عروض بوربوينت، وتقديم خطة أسبوعية؛ تماشياً مع خطة قسم التربية البدنية والصحية في الوزارة، وإرسالها بداية كل أسبوع ليستفيد منها الجميع.

وأضاف "الوقداني" أنه تم الشروع في تقديم الخطة الأسبوعية لتخدم مادة التربية البدنية والصحية، وتسهم في تذليل الصعوبات أمام المعلمين والمعلمات، وتشجع الطلاب والطالبات على فهم مضمون الخبرات التعليمية (المهارات).

وأبان أن عدداً من المعلمين والمعلمات قد استفادوا من المبادرة عبر برنامج الفهم القرائي المنظم من وزارة التعليم، حيث يقرأ الطالب ويفهم الخبرة (المهارة).

وأوضح أن المبادرة لاقت استحساناً كبيراً وانتشاراً واسعاً، حيث تم الاستفادة منها في بعض الدول العربية الشقيقة، وهذا مؤشر جيد يعطي انطباعاً متميزاً عن جهود الفريق في هذه المبادرة.

وأشارت المعلمة ريم عبدالعزيز الحربي إلى أن المبادرة لاقت استحساناً من الطلاب والطالبات عبروا فيها عن مدى استفادتهم منها، الأمر الذي كان له صدى واسع على مستوى مناطق المملكة.

وكان فريق عمل المبادرة قد تكوّن من عدة مناطق، حيث جاء ثامر هنيدي الوقداني، وسمير محمد الحازمي، من "تعليم جدة"، أما "تعليم مكة" فشارك منه عبدالله جميل فلمبان. وجاءت مشاركة "تعليم الخبر" عبر ريم عبدالعزيز الحربي. وشاركت في المبادرة كذلك خلود عبدالله المطير من "تعليم عنيزة".