النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفيصل" يجتمع بالوفد المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"

تم إطلاق الزي الرسمي للفريق تحت عنوان «كلنا السعودية»

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، أمس الأربعاء، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بأعضاء الوفد الفني والإداري واللاعبين واللاعبات المشاركين بالدورة بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية.


وفي مستهل اللقاء، شكر وزير الرياضة، اللاعبين المشاركين المتأهلين إلى الدورة، على جهودهم ومستوياتهم التي منحتهم حق المشاركة في المحفل العالمي، مشيراً إلى أن المشاركة في الدورات الأولمبية يعد طموحاً كبيراً لكل لاعب ولاعبة، ويتطلب عملاً جاداً ومتواصلاً لتحقيق المزيد من المنجزات، في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الرياضة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.


في الوقت ذاته، أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تزامناً مع إطلاق الحملة الرسمية لدعم رياضيي السعودية المشارك في الأولمبياد الياباني الزي الرسمي للفريق السعودي بالدورة، تحت عنوان "كلنا السعودية".


وكان الرئيس قد اعتمد تشكيل الوفد السعودي الرسمي برئاسة سموه، والأمير فهد بن جلوي نائباً للرئيس، وعضوية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وياسر المسحل وأضواء العريفي، والوفد الإداري والفني، والعلاقات الدولية، والعلاقات والمراسم، والمالية، والطبية والرقابة على المنشطات، والفريق الإعلامي.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيصل" يجتمع بالوفد المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"
سبق

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، أمس الأربعاء، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بأعضاء الوفد الفني والإداري واللاعبين واللاعبات المشاركين بالدورة بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية.


وفي مستهل اللقاء، شكر وزير الرياضة، اللاعبين المشاركين المتأهلين إلى الدورة، على جهودهم ومستوياتهم التي منحتهم حق المشاركة في المحفل العالمي، مشيراً إلى أن المشاركة في الدورات الأولمبية يعد طموحاً كبيراً لكل لاعب ولاعبة، ويتطلب عملاً جاداً ومتواصلاً لتحقيق المزيد من المنجزات، في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الرياضة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.


في الوقت ذاته، أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تزامناً مع إطلاق الحملة الرسمية لدعم رياضيي السعودية المشارك في الأولمبياد الياباني الزي الرسمي للفريق السعودي بالدورة، تحت عنوان "كلنا السعودية".


وكان الرئيس قد اعتمد تشكيل الوفد السعودي الرسمي برئاسة سموه، والأمير فهد بن جلوي نائباً للرئيس، وعضوية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وياسر المسحل وأضواء العريفي، والوفد الإداري والفني، والعلاقات الدولية، والعلاقات والمراسم، والمالية، والطبية والرقابة على المنشطات، والفريق الإعلامي.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
12:50 AM
اخر تعديل
08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
01:34 AM

"الفيصل" يجتمع بالوفد المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"

تم إطلاق الزي الرسمي للفريق تحت عنوان «كلنا السعودية»

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
290

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، أمس الأربعاء، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بأعضاء الوفد الفني والإداري واللاعبين واللاعبات المشاركين بالدورة بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية.


وفي مستهل اللقاء، شكر وزير الرياضة، اللاعبين المشاركين المتأهلين إلى الدورة، على جهودهم ومستوياتهم التي منحتهم حق المشاركة في المحفل العالمي، مشيراً إلى أن المشاركة في الدورات الأولمبية يعد طموحاً كبيراً لكل لاعب ولاعبة، ويتطلب عملاً جاداً ومتواصلاً لتحقيق المزيد من المنجزات، في ظل الدعم غير المحدود الذي تحظى به الرياضة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.


في الوقت ذاته، أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تزامناً مع إطلاق الحملة الرسمية لدعم رياضيي السعودية المشارك في الأولمبياد الياباني الزي الرسمي للفريق السعودي بالدورة، تحت عنوان "كلنا السعودية".


وكان الرئيس قد اعتمد تشكيل الوفد السعودي الرسمي برئاسة سموه، والأمير فهد بن جلوي نائباً للرئيس، وعضوية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وياسر المسحل وأضواء العريفي، والوفد الإداري والفني، والعلاقات الدولية، والعلاقات والمراسم، والمالية، والطبية والرقابة على المنشطات، والفريق الإعلامي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,602
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,984
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,349
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,707

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة