"منصور بن متعب" ينقل تعازي القيادة لملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء بمملكة البحرين، لسمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز والوفد المرافق الذي يضم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، اليوم بمطار قاعدة الصخير الجوية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وكان الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز قد وصل إلى مملكة البحرين في وقت سابق، حيث كان في استقباله الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وعدد من منسوبي السفارة والملحقيات التابعة لها.

وقد غادر سموه مملكة البحرين عقب نقله لتعازي ومواساة القيادة الرشيدة -أيدها الله- في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.